HABER

Bakan Çavuşoğlu: "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis’te gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 8.’si düzenlenen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis’te gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz" dedi.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 8.’si düzenlenen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen 8. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından ortak bildiriye imza atarak kameraların karşısına geçti.
Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu toplantıdan ve gösterilen misafirperverlikten ötürü Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani’ye teşekkür ederek, "Gürcistan ve Azerbaycan’la mükemmel ilişkilerimiz var. Yakın işbirliğimiz ve dayanışmamızla bölgedeki tüm komşulara örnek oluyoruz. Böyle bir mekanizmanın ikili ve bölgesel konuların görüşülmesi için etkili bir platform sağladığına inanıyoruz. İşbirliği mekanizmalarımız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolu kapasitesinin arttırılmasına devam"
Çavuşoğlu bugünkü toplantının başarılı olduğunu belirterek, "Bugün, geçtiğimiz yıl İstanbul’da imzaladığımız kalkınma ile ilgili olan ortak bildiriyi inceledik ve üç taraflı sektörel işbirliği eylem planını da kabul ettik. Pratik işbirliği alanları ve somut projelerle işbirliğini derinleştirmeyi planlıyoruz. Sevgili meslektaşlarımın da söylediği gibi bu projeler enerji, ulaşım, ticaret turizmi, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi alanlarda uygulanacak" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Üç ülke arasındaki ekonomi ve ticari ilişkileri daha da geliştirmekte kararlıyız. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Ticaret değerimizi arttırmak, ticaret katını kolaylaştırmak için gümrük prosedürlerini uyumlu hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne (TANAP) de değinen Bakan Çavuşoğlu, "TANAP ve Güney Gaz Koridorunu da görüştük. Doğu ve Orta Avrupa’daki dostlarımızı, Trans Adriyatik Boru Hattı projesinin hayata geçirilmesi konusunda teşvik etmemiz gerektiğini tartıştık. Bu proje, bölgenin ve Avrupa’nın da enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemenin ekonomik işbirliğini daha da artıracak projelere katkıda bulunacağını vurguladık" dedi.

"Mevcut çatışmalar barışçıl yollarla çözülmeli"
Azerbaycan’ın, Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik verilen desteği yineleyen Çavuşoğlu, "Bu devletlerin uluslararası kabul görmüş sınırlarındaki mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguluyoruz. Teröre karşı mücadelede dayanışmamızı da yineliyoruz. Bu nedenle bugün ortak çıkarlarımızı birçok yönüyle ele aldık" ifadelerini kullandı.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Japonya ve Çin liderlerinden kritik görüşmeJaponya ve Çin liderlerinden kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar:Milli Savunma Bakanı Akar:

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

CHP'den 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

Soylu duyurdu: Bu hafta yayımlanacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırı! Ağır yaralandı

MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı! Ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.