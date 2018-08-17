Bakan Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Irak'ta daha önce kapatılan Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı'nın 10'uncu programı nedeniyle Konya'ya geldi. Yurt dışında görev yapan büyükelçiler, eşleriyle birlikte kentin tarihi ve turistlik bölgelerini gezdi. Bakan Çavuşoğlu da Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tarihi Bedesten Çarşısı'nı da ziyaret eden Çavuşğlu, esnafla sohbet etti. Çavuşoğlu, daha sonra büyükelçilerle yemekte bir araya geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Girişimcilik Dış Politikası'nı anlattı. Girişimcilik politikasıyla dünyanın her yerine ulaşılmaya çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''Bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelere ve kıtalara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün diplomatik ağımız dünyada 5'inci sırada, 240 misyonumuz var. 2 yıl önce hatta geçen yıl dünyada 6'ncı sıradaydık. Yeni büyükelçilikler, başkonsolosluklar başladı. Şimdi Irak'ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız. Ama Afrika'da 12'den 41'e yükseldi, 50'ye çıkarmamız lazım. Latin Amerika'da 6'dan 15'e çıktık. Bu sayıyı artıracağız. Girişimci dış politikamız sayesinde iş adamlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını her yerde takip edeceğiz.''