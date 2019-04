Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

’’Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK’yla iş birliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır’’ Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılını kutladıklarını belirterek, yaptıkları görüşmede Washington’da Dışişleri Bakanları toplantısında aldıkları kararları gözden geçirdiklerini dile getirdi. Kararların bir an önce başarılı bir şekilde uygulanması konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, özellikle Karadeniz’le ilgili alınan kararların uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, ’’İttifakın doğu ve güney kanadındaki gelişmeleri, tehditleri birlikte bunlara karşı neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Tüm NATO müttefikleri olarak aramızdaki dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde hangi tehditlerle mücadele edeceğiz? Teröre sebep olan sorunlarında da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede NATO’nun da hem birliğini koruması gerekiyor hem de daha aktif olması gerekiyor. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK’yla iş birliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır ve bu ruhu zedelemektedir’’ şeklinde konuştu.

’’Özellikle bu bölgedeki ülkelere yardım etme konusunda kararlıyız’’

Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenleneceğini açıklayan Çavuşoğlu, Gürcistan’ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda üç ülkenin de hemfikir olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

’’Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenlenecek. Üç ülke arasındaki dayanışmayı nasıl artırabiliriz? Biz Türkiye olarak her iki ülkeyle ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin yanında bu formatta da iş birliğimizi güçlendirmekten yanayız. Bu iş birliğinin bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bu bölgedeki ülkelere yardım etme konusunda kararlıyız. Ukrayna bunlardan bir tanesi. Gürcistan’ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda hemfikiriz.’’

’’Rusya, Avrupa güvenliği açısından özellikle Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri sebebiyle bir tehdit teşkil ediyor’’

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, ’’Biz ittifakın doğu kanadında bulunan ülkeleriz. Polonya ve Türkiye’nin oldukça güçlü ekonomik siyasi ve kültürel ilişkileri var. Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik istekleri ve amaçlarının da farkındayız. Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerinizde destekçiyiz. NATO’nun karşı karşıya kaldığı sınamaları ele aldık. Rusya, Avrupa güvenliği açısından özellikle Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri sebebiyle bir tehdit teşkil ediyor. NATO’nun bununla ilgili askeri çalışmalarını artırması gerektiğini düşünüyoruz. ABD ve Kanada’yla da iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getirdik. Polonya olarak 360 derece yaklaşımına da önem veriyoruz NATO’da. Müttefiklerimizle güneyde dayanışmaya da önem veriyoruz. Türkiye’yi de çalışma gruplarında aktif rol almaya davet ediyoruz. Bir sonraki toplantı Polonya’da düzenlenecek" dedi.