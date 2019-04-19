Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile bir araya geldi. Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, ’’Romanya ve Polonya’yla tarihi ilişkilerimiz var. Türkiye, Romanya, Polonya Dışişleri Bakanları arasında 2016’da kurulan üçlü mekanizma düzenli bir şekilde işliyor. Bu toplantıların çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. Üçlü formatta toplantılarımızı devam ettireceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra iki dost ülke, bu toplantıyı Türkiye’de yapmak istediler. O günkü toplantı da son derece anlamlıydı’’ ifadelerini kullandı. ’’Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK’yla iş birliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır’’

Çavuşoğlu, NATO’nun 70. yılını kutladıklarını belirterek, yaptıkları görüşmede Washington’da Dışişleri Bakanları toplantısında aldıkları kararları gözden geçirdiklerini dile getirdi. Kararların bir an önce başarılı bir şekilde uygulanması konusunda mutabık olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, özellikle Karadeniz’le ilgili alınan kararların uygulamaya geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, ’’İttifakın doğu ve güney kanadındaki gelişmeleri, tehditleri birlikte bunlara karşı neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Tüm NATO müttefikleri olarak aramızdaki dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde hangi tehditlerle mücadele edeceğiz? Teröre sebep olan sorunlarında da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede NATO’nun da hem birliğini koruması gerekiyor hem de daha aktif olması gerekiyor. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken bazı müttefiklerimizin Suriye’de YPG, PKK’yla iş birliği yapması müttefiklik ruhuna aykırıdır ve bu ruhu zedelemektedir’’ şeklinde konuştu.

’’Özellikle bu bölgedeki ülkelere yardım etme konusunda kararlıyız’’

Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenleneceğini açıklayan Çavuşoğlu, Gürcistan’ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda üç ülkenin de hemfikir olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

’’Bu yılın sonuna doğru NATO’nun 70. yılını kutlamak için İngiltere’de bir zirve düzenlenecek. Üç ülke arasındaki dayanışmayı nasıl artırabiliriz? Biz Türkiye olarak her iki ülkeyle ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin yanında bu formatta da iş birliğimizi güçlendirmekten yanayız. Bu iş birliğinin bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bu bölgedeki ülkelere yardım etme konusunda kararlıyız. Ukrayna bunlardan bir tanesi. Gürcistan’ın da bir an önce NATO’ya dahil edilmesi konusunda hemfikiriz.’’ ’’Rusya, Avrupa güvenliği açısından özellikle Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri sebebiyle bir tehdit teşkil ediyor’’

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinerek, ’’Biz ittifakın doğu kanadında bulunan ülkeleriz. Polonya ve Türkiye’nin oldukça güçlü ekonomik siyasi ve kültürel ilişkileri var. Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik istekleri ve amaçlarının da farkındayız. Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerinizde destekçiyiz. NATO’nun karşı karşıya kaldığı sınamaları ele aldık. Rusya, Avrupa güvenliği açısından özellikle Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri sebebiyle bir tehdit teşkil ediyor. NATO’nun bununla ilgili askeri çalışmalarını artırması gerektiğini düşünüyoruz. ABD ve Kanada’yla da iş birliğinin çok önemli olduğunu dile getirdik. Polonya olarak 360 derece yaklaşımına da önem veriyoruz NATO’da. Müttefiklerimizle güneyde dayanışmaya da önem veriyoruz. Türkiye’yi de çalışma gruplarında aktif rol almaya davet ediyoruz. Bir sonraki toplantı Polonya’da düzenlenecek" dedi.

’’Gürcistan’ın NATO’nun üyesi olması gerek’’

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu da, toplantıda çok önemli konuları konuştuklarına ve birçok konuda da hemfikir olduklarına dikkat çekerek, ’’Washington’da alınan kararların uygulanması konusunu ele aldık. Karadeniz’i ilgilendiren bir karar paketiydi bu. Gürcistan’ın NATO’nun üyesi olması gerek. Toplantıda aynı zamanda Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın da toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdik. Rusya’nın Karadeniz’deki politikasını da ele aldık. NATO’nun açık kapı politikalarına destek veriyoruz. Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılımını destekliyoruz. Toplantımızda NATO’nun terörle mücadele konusundaki çalışmalarına desteğimizi ifade ettik. AB üyesi olmayan üçüncü tarafların da çalışmalarımızda yer alması gerektiğini söyledik. Ülkelerimiz sorumluluklarının farkında ve bu görüşmeler barış ve güvenliğe önemli katkılarda bulunuyor" diye konuştu. ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Çavuşoğlu, Melescanu ve Czaputowicz, konuşmaların ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, F-35 konusunda ABD ve Türkiye arasındaki son durumun ne olduğu sorusuna, ’’F-35 projesinin ortağıyız. Türkiye’de bugüne kadar üretimini gerçekleştirdik. Çok ciddi miktarda yatırım yaptık. Bugüne kadar 1.2 milyar dolar civarında yatırım yaptık. Şu ana kadar 4 tane F-35 uçağı Amerika’da bize teslim edildi. Buna benzer farklı çelişkili açıklamalar ABD’den geliyor. Başka konularda da çelişkili açıklamalar geliyor. Bizim tarafımızda her şey net. Rusya’dan almak durumunda kaldığımız ihtiyacımız olan hava savunma sistemini, 10 yıldır müttefiklerimizden alamadığımız için ve Rusya’dan da iyi bir teklif geldiği için aldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu tartışmalar. Son Washington ziyaretimizde Amerikalı muhataplarımıza bir teklifte bulunduk. Bir ortak komisyon kurulsun, NATO da işin içinde olsun ve uzmanlardan oluşsun, uzmanlar söylesin. Çünkü S-400’le ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. F-35’lerin sistemine girerek, F-35’in teknolojisini alabileceği söyleniyor. Biz bunları gerçekçi bulmuyoruz ama yine de son sözü uzmanlar söylesin. Biz başından beri S-400 Hava Savunma Sistemi’nin tamamen bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli hareket ettik. Bugün Suriye’de S-400 Hava Savunma Sistemleri var. Suriye üzerinden Amerika’nın ve İsrail’in F-35’leri defalarca uçtu. Eğer bu iddia gerçekçiyse zaten çoktan o sisteme girilmiş demektir. S-400 Türkiye’de olursa, F-35’in sistemine girer iddialarını doğru bulmuyoruz. Müttefiklerimiz ve NATO da şunu çok iyi anlamalıdır, bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var. İsteriz ki müttefiklerimizden alalım. Alamadığımız zaman başka seçeneklere bakmak durumundayız. Müttefiklerimiz ve NATO da bunu anlamalılar’’ yanıtını verdi.

’’Türkiye’nin çok önemli bir rolü ve sorumluluğu var bölgede’’

Melescanu, ’’Türkiye’nin AB üyeliğine dair ne düşünüyorsunuz?’’ sorusunu şöyle cevapladı:

’’AB başkanlığı yaptığımız dönemde Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi hızlandırmak, geliştirmek için 4 yıl aradan sonra AB ve Türkiye arasında ortaklık konseyi toplantısı yaptık. Bu sayede Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin önemini teyit etme fırsatına ulaştık. Sadece göç konusuna odaklanırsak Türkiye’nin AB’nin istikrarına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin çok önemli bir rolü ve sorumluluğu var bölgede.’’ ’’Türkiye’yi AB konusunda destekliyoruz’’

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz ise, Polonya ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin nasıl olduğuna yönelik soruya, ’’Biz genellikle ikili ilişkilerimizin çok olumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye’yi AB konusunda destekliyoruz. Türkiye’nin stratejik olarak çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bugün barış ve istikrarı geliştirmek için Batı Balkanlar’da neler yapabileceğimizi de tartıştık. Askeri ilişkilerimiz çok önemli. Uluslararası ilişkiler konusunda yaptığımız değerlendirmeler ortak. Türkiye’nin Orta Doğu’dan gelen mültecilere verdiği destek konusundaki rolünü de biliyoruz’’ cevabını verdi.

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’

Bakan Çavuşoğlu: ’’Müttefiklerimiz ve NATO da çok iyi anlamalıdır ki bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var’’