Bakan Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Ehliyet müjdesi

Pasaport ve kimliklerin misyonlardan alındığını ve ehliyetlerin de artık Türk misyonlarından alınabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ankara’da çalışmaları başlatmıştık. Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığı ile imzalayacağız. Orada biriken yığılan bilgilere biz de ulaşabileceğiz. Dolayısıyla sistemin oturması bakımından en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz. Ehliyet sınavlarının Türkçe dilinde yapılması konusundaki talepleri valiye ilettim, notları aldı. Umarım orada da bir netice alırız.”

Palau ile sivil havacılık anlaşması

Çavuşoğlu, Japonya’da bulunan Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile sivil havacılık alanında anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Biz, uzak yakın demeden, küçük büyük demeden tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları’yla (THY) da beraber dünyanın artık her yerinde varız” dedi.

Türkiye’nin G20 ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Nagoya’ya geldik. Dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz, Avrupa’nın da 6. büyük ekonomisiyiz. Satın alma paritesine baktığımız zaman dünyada 13, Avrupa’da da 3’üncüyüz. Ama biz sadece zengin ülkelerin değil en az gelişmiş ülkelerin haklarını savunuyoruz. Palau gibi küçük ada ülkelerinin haklarını da her platformda savunuyoruz. O nedenledir ki BM teknoloji bankası Gebze’de açıldı. En az gelişmiş ülkelerin kalkınması için bu teknoloji bankası kuruldu. Buradaki geliştirilen teknolojiler, en az gelişmiş ülkelerin kalkınması için o ülkelere transfer ediliyor ve Türkiye en az gelişmiş ülkelerin savunucusu olarak bir marka oldu. bununla da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.