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Bakan Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “En geç bir ay içerisinde sistemin oturması için ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Japonya’da temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “En geç bir ay içerisinde sistemin oturması için ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Japonya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye’nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında müjdesini verdiği Nagoya Başkonsolosluğunun açılmasından duyduğunu mutluluğu dile getirdi. “5 ay gibi rekor denebilecek kısa bir süre içinde başkonsolosluğumuzu açıyoruz” diyen Çavuşığlu, Japonya Dışişleri Bakanlığına, Japonya hükümetine, Aichi Valisine ve Nagoya Belediye Başkanına teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, “Bugün, dünyadaki Türkiye’nin 246. temsilciliğini açıyoruz ve temsilcilik sayısı bakımından da dünyada ilk 5 içindeyiz” dedi.

“Bu hizmetler için Tokyo’ya gitmek zorunda değilsiniz”
Başkonsolosluğun Japonya’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve Japon dostlara da hizmet vereceğini dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Başkonsolos olarak da çok kıymetli, tecrübeli, sevdiğimiz, güvendiğimiz Sertaç Bey’i görevlendirdik. Kendisi de sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğinin sözünü verdi. Bundan şüphemiz de yok. Size en iyi hizmeti verirken sizler de Başkonsolosumuz Sertaç Sönmezay’a ve buradaki arkadaşlarımıza sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz, en iyi, en hızlı hizmeti yerinde verebilmektir. Artık bu hizmetler için Tokyo’ya gitmek zorunda değilsiniz. Tokyo’yu unutmaya başlayacaksınız. Ama artık birçok hizmet için de Türkiye’ye gitmek zorunda değilsiniz. Buradaki bir noterlik hizmetini artık posta yoluyla göndermek zorunda değilsiniz. Buradaki belgeyi, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Ordu’da, Fatsa’da, Ünye’de noter görebiliyor. Sizleri birçok zahmetten kurtardık” ifadelerini kullandı.

Ehliyet müjdesi
Pasaport ve kimliklerin misyonlardan alındığını ve ehliyetlerin de artık Türk misyonlarından alınabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Ankara’da çalışmaları başlatmıştık. Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığı ile imzalayacağız. Orada biriken yığılan bilgilere biz de ulaşabileceğiz. Dolayısıyla sistemin oturması bakımından en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz. Ehliyet sınavlarının Türkçe dilinde yapılması konusundaki talepleri valiye ilettim, notları aldı. Umarım orada da bir netice alırız.”

Palau ile sivil havacılık anlaşması
Çavuşoğlu, Japonya’da bulunan Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile sivil havacılık alanında anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Biz, uzak yakın demeden, küçük büyük demeden tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları’yla (THY) da beraber dünyanın artık her yerinde varız” dedi.
Türkiye’nin G20 ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Nagoya’ya geldik. Dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz, Avrupa’nın da 6. büyük ekonomisiyiz. Satın alma paritesine baktığımız zaman dünyada 13, Avrupa’da da 3’üncüyüz. Ama biz sadece zengin ülkelerin değil en az gelişmiş ülkelerin haklarını savunuyoruz. Palau gibi küçük ada ülkelerinin haklarını da her platformda savunuyoruz. O nedenledir ki BM teknoloji bankası Gebze’de açıldı. En az gelişmiş ülkelerin kalkınması için bu teknoloji bankası kuruldu. Buradaki geliştirilen teknolojiler, en az gelişmiş ülkelerin kalkınması için o ülkelere transfer ediliyor ve Türkiye en az gelişmiş ülkelerin savunucusu olarak bir marka oldu. bununla da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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