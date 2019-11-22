Bakan Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “En geç bir ay içerisinde sistemin oturması için ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Japonya’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye’nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında müjdesini verdiği Nagoya Başkonsolosluğunun açılmasından duyduğunu mutluluğu dile getirdi. “5 ay gibi rekor denebilecek kısa bir süre içinde başkonsolosluğumuzu açıyoruz” diyen Çavuşığlu, Japonya Dışişleri Bakanlığına, Japonya hükümetine, Aichi Valisine ve Nagoya Belediye Başkanına teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, “Bugün, dünyadaki Türkiye’nin 246. temsilciliğini açıyoruz ve temsilcilik sayısı bakımından da dünyada ilk 5 içindeyiz” dedi.

“Bu hizmetler için Tokyo’ya gitmek zorunda değilsiniz”

Başkonsolosluğun Japonya’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve Japon dostlara da hizmet vereceğini dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Başkonsolos olarak da çok kıymetli, tecrübeli, sevdiğimiz, güvendiğimiz Sertaç Bey’i görevlendirdik. Kendisi de sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğinin sözünü verdi. Bundan şüphemiz de yok. Size en iyi hizmeti verirken sizler de Başkonsolosumuz Sertaç Sönmezay’a ve buradaki arkadaşlarımıza sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz, en iyi, en hızlı hizmeti yerinde verebilmektir. Artık bu hizmetler için Tokyo’ya gitmek zorunda değilsiniz. Tokyo’yu unutmaya başlayacaksınız. Ama artık birçok hizmet için de Türkiye’ye gitmek zorunda değilsiniz. Buradaki bir noterlik hizmetini artık posta yoluyla göndermek zorunda değilsiniz. Buradaki belgeyi, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Ordu’da, Fatsa’da, Ünye’de noter görebiliyor. Sizleri birçok zahmetten kurtardık” ifadelerini kullandı.