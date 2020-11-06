Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama

ABD'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Toplumda bir gerginlik ve bölünmüşlük var. Bundan tabi kaygı duyuyoruz. Ancak bu Amerika'nın iç meselesi. İlişkilerimizi parti ve siyaset üstü olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Seçimler çok çekişmeli geçiyor. Tahmin ediyorduk. Toplumda bir gerginlik ve bölünmüşlük var. Bundan tabi kaygı duyuyoruz, ama bu Amerika'nın iç meselesi. Oy sayma sürecinin de şeffaf olmasını temenni ederiz. Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara herkes saygılı olmak zorunda. Türkiye olarak geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. İlişkilerimizi parti ve siyaset üstü olarak görüyoruz. Ama inişli çıkışlı dönemler yaşadığımız da oldu. Seçim öncesi ve seçim sonrasında adayların farklı açıklamalarına şahit olduk. Bu yönetimle de öyle oldu. Kim seçilirse seçilsin biz aynı anlayışla yeni yönetimle çalışacağız. Şahısların dış politikadaki katkıları olumlu ve olumsuz da olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın samimi dostluğunun da katkıları oldu. Kim göreve getirilirse getirsin biz ilişkilerimizde samimi tutum sergileyeceğiz."

