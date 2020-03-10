Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes ihlali sonrası ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin ateşkes ihlaline ilişkin olarak "Dün de bir tabanca ile ateşkesi ihlal oldu. Arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya, rejimi ağır bir şekilde uyardı. Rejim bu ateşkese uymazsa bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa yine yapacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:



Bazı taleplerin AB üye ülkeleri, bazılarının da NATO tarafından karşılanması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, NATO ile işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz, Türkiye'ye verilen sözler ne kadar tutulacak bunları konuştuk.

ABD ile Taliban anlaşması var. Afganistan'dan çekilme olursa, Türkiye olarak desteğimiz nasıl olacak bunları değerlendirdik.

Dün Ursula von der Leyen ile görüşme yapıldı. Burada sadece göç meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi güzel bir şekilde özetledi.

Diyalog tesis edilir ama gerçekçi adımlar atmamız gerektiğini gördük. Birileri para versin de Türkiye göçmenleri tutsun değil, göçmenlerin Suriye'ye geri dönüşünün desteklenmesi var, burada sağlanacak destek var, Türkiye-AB ilişkilerine dair atılacak adımlar var.