Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes ihlali sonrası ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin ateşkes ihlaline ilişkin olarak "Dün de bir tabanca ile ateşkesi ihlal oldu. Arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya, rejimi ağır bir şekilde uyardı. Rejim bu ateşkese uymazsa bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa yine yapacak." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
Bazı taleplerin AB üye ülkeleri, bazılarının da NATO tarafından karşılanması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, NATO ile işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz, Türkiye'ye verilen sözler ne kadar tutulacak bunları konuştuk.
ABD ile Taliban anlaşması var. Afganistan'dan çekilme olursa, Türkiye olarak desteğimiz nasıl olacak bunları değerlendirdik.
Dün Ursula von der Leyen ile görüşme yapıldı. Burada sadece göç meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi güzel bir şekilde özetledi.
Diyalog tesis edilir ama gerçekçi adımlar atmamız gerektiğini gördük. Birileri para versin de Türkiye göçmenleri tutsun değil, göçmenlerin Suriye'ye geri dönüşünün desteklenmesi var, burada sağlanacak destek var, Türkiye-AB ilişkilerine dair atılacak adımlar var.
'AB'YE YALVARIR BİR ÜLKE KONUMUNA HİÇ DÜŞMEDİK, DÜŞMEK DE İSTEMEYİZ'
18 Mart mutabakatının içinde yüksek düzeyli diyaloğun devam ettirilmesi vardı, ama AB tek taraflı bunu durdurdu. Biz demiştik, 'Sizin bize ihtiyacınız, bizim size ihtiyacımızdan daha fazla, mecbur geleceksiniz' bize. Üst düzey temaslar kesilince bu tür konuları konuşamıyorsunuz. Finlandiya'daki gayrı resmi Dışişleri Bakanları toplantısında beni sadece akşam yemeğine çağırdılar, gitmedim tabii ki. Biz oraya katıldığımız zaman katkı sağlıyoruz. Tavsiyelerimiz, önerilerimizi paylaşıyoruz. Dün akşamki görüşme önemliydi. Yeni yönetim, çok önemli adımlar attı. Michelle bir İstanbul'a bir Ankara'ya geldi geçen hafta. Önümüzdeki süreçte gerçekçi bir şekilde bu ilişkileri yürütmek için adımlar atılması gerekir, bir kere AB'nin Türkiye'ye samimi davranması lazım. AB'ye yalvarır bir ülke durumuna hiç düşmedik, düşmek de istemeyiz.
İngiltere'de, Almanya'da bazı adımlar atıldı ama Belçika'da PKK'lılar durumu var. Çünkü kendilerine zarar vermemiş PKK, orada bizim vatandaşlarımız yok mu? Bizim temsilcimiz gidip mahkeme salonunda bunları tespit etti, yalan söylüyorlar.
'TÜRKİYE'Yİ OYALAMA DEVRİ BİTMİŞTİR'
Biz göçmenler konusunda elimizden geleni yapıyoruz da, onlar ne yapıyor? 'Bize gelmesin yeter.' Göçmenlerin dönüşü 18 Mart mutabakatında bulunmasına rağmen, 'Biz almayacağız' diyorlar. İdlib'de bu kadar insan yanaşmış sınıra, biz bu parayı nasıl göndereceğiz, uluslararası Kızılhaç üstünden mi... Cumhurbaşkanımız 'Ben bu parayı size göndereyim, siz alın göçmenleri' dedi. Sonra 'Erdoğan sinirleniyor' diyorlar.
Bugünün şartlarında 2006 yılındaki göçmenlerin ihtiyaçlarıyla bugünkü göçmenlerin ihtiyaçları değişiyor. Yeni şartlar çerçevesinde ilave neler yapılmalı konuşacağız. 26 Mart'ta AB liderler zirvesi var, bu konu gündeme gelecek. Daha sonra yeni bir yol haritası belirlersek, Türkiye'yi oyalama devri bitmiştir.
ATEŞKES İHLALİ
Dün bir tabanca ile ateşkesi ihlal oldu. Arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya, rejimi ağır bir şekilde uyardı. Rejim bu ateşkese uymazsa bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa yine yapacak.