Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, "BM Güvenlik Konseyi koronavirüsle mücadelede etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak BMGK hala bir karar alamadı" açıklamasını yaptı.

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