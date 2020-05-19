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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, "BM Güvenlik Konseyi koronavirüsle mücadelede etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak BMGK hala bir karar alamadı" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, "BM Güvenlik Konseyi koronavirüsle mücadelede etkisiz. Salgının ortaya çıkmasının üzerinden aylar geçti ancak BMGK hala bir karar alamadı" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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