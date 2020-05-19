Bakan Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs tepkisi

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7av\u015fuo\u011flu, "BM G\u00fcvenlik Konseyi koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede etkisiz. Salg\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n \u00fczerinden aylar ge\u00e7ti ancak BMGK hala bir karar alamad\u0131" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fcler karantinay\u0131 bak\u0131n nerede ge\u00e7iriyor!Y\u0131lmaz \u00d6zdil'in villas\u0131yla ilgili yeni geli\u015fmeKoronavir\u00fcsl\u00fc 56 ya\u015f\u0131ndaki adam, \u00f6lmeden \u00f6nce bir gence t\u00fck\u00fcrd\u00fc!