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Bakan Çavuşoğlu'ndan Boğazlar ve Rusya'ya yaptırım açıklaması

02.03.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırım konusunun yanı sıra Boğazlar konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Boğazlar ve Rusya'ya yaptırım açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, Rusya-Ukrayna savaşı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere değinen Çavuşoğlu, yarın yapılması beklenen ikinci toplantı için tarafların zemin yokladığını ancak görüşmelerin birkaç gün daha ertelenebileceğini belirtti.

"ÖNCE ATEŞKESİ TESİS ETMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Bundan sonra yapılacak toplantıların sonuç odaklı olmasını arzu ettiklerini ve Türkiye’nin dostane tavsiyelerini her iki tarafa ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Bir ateşkesle sonuçlanacak müzakere olması lazım. Ondan sonraki süreçte siyasi konuları görüşme, müzakere etme bakımından yeterli zamanları olacaktır ama şimdi acil olan nedir, ateşkes. Çatışmalar, bombardımanlar devam ederken de bu müzakerelerden bir sonuç çıkmaz. Önce ateşkesi tesis etmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Çavuşoğlu, Moskova’ya yönelik yaptırımların Rus ekonomisinin yanı sıra yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB), AB ülkeleri ve diğer ülkeleri de etkileyeceğini dile getirdi.

Türkiye’nin, yaptırım kararlarını tek tek incelediğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bunların ekonomimize etkisi nedir, enerji arz güvenliğimize etkisi ne olacaktır, hava sahası da dahil. Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması için Türkiye'ye herhangi bir talep ya da baskı gelmediğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" ifadelerini kullandı.

BOĞAZLARDAN GEÇİŞ

Türkiye'nin kıyıdaş olan veya olmayan ülkeler bakımından bugüne kadar Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni harfiyen, hiç çifte standart içine düşmeden şeffaf şekilde uygulayacağını söylediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlar'dan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini kaydetti. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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