Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Yatacak yeri yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu olan Çavuşoğlu, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlara değindi.

Irak'ta halen teröristlerin bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Irak yönetiminin terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemediğini ve provokasyonların nedeninin de bu olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya ve ABD'nin de bölge için verdiği sözleri tutmadığını belirtti. Çavuşoğu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"RUSYA VE ABD SÖZÜNÜ TUTMADI"

Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar bir çok yerde de özellikle Kuzey Doğu'sunda ABD silah desteğini devam ettiriyor. Niye teröre destek veriyorsunuz; Suriye'yi mi bölmek istiyorsunuz bize karşı mı destek veriyorsunuz? ABD'nin bunu açıklaması gerekiyor.

Herkesle diyaloğumuzu mümkün olduğunca geliştirmek isteriz ama taviz vermemiz mümkün değil.

TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ

Sorunlar var, devam ediyor. S-400 ve CATSAA yaptırımları çerçevesinde F-35, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti, bunların hepsi henüz çözüme kavuşturulamamış sorunlar. Bu sorunları çözmek için bir stratejik mekanizma ortaya koyalım dedik ve bu hayata geçirildi. F-16 müzakereleri gayet iyi gidiyor, yönetimin yaklaşımı gayet olumlu. Kongredeki daha önceki yıllardaki çok katı hava dağılmış durumda. Türkiye'nin de son zamanlarda üstlendiği önemli rolün farkındalar.

Sorunlar var ama olumlu bir süreç de var. Sorunları azaltmak, olumlu süreci geliştirmek herkesin yararınadır. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefimiz var. İhracatımız konusunda ABD 2. sıraya yükseldi.

"YUNANİSTAN AĞLAYARAK ANALTIYOR"

Yunanistan'ın çok becerikli olduğu alanlar var. En haksız durumdayken mağdur olduğunu ağlayarak anlatma yetenekleri var Yunanistan'ın. Demokrasiyi en çok ihlal eden ülkelerden bir tanesi.

6 millik kara suları üzerinde 10 millik hava sahası iddiasında bulunan, dünyadaki tek ülke. Diğer taraftan Yunanistan'a soruyoruz: Neden adaları silahlandırdın anlaşmalara aykırı şekilde? Önce inkar ediyor. Türkiye'den tehdit var diyor. Neye göre tehdit var diyorsun? Benim hava sahamı ihlal etti diyor. Yunanistan bizim hava sahamızı ihlal ettiği zaman bizim askerimiz tabii ki karşılık verecek. İlave 4 mili kendi hava sahası olarak gördüğü için buraya giren herkesi suçluyor.

"YATACAK YERLERİ YOK"

Yunanistan'ın insan hakları konusunda yatacak yeri yok. Çok çarpıcı bir örnek daha vereceğim. Atina camisi olmayan tek başkent olarak herkes tarafından eleştirilir. Bir dernek kurdular, 9 yöneticisi var. 5 tanesi ortodoks, 4 tanesi Müslüman.

