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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde'nin 'We urge Turkey to withdraw Syria' (Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz) sözüne tepki göstererek "Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyebiliyorsunuz?" açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşının kullandığı 'We urge Turkey to withdraw Syria' (Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz) sözüne tepki gösterdi.

'SİZ KİMDEN ALDIĞINIZ YETKİYLE TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİNİ İSTEYEBİLİYORSUNUZ?'

Çavuşoğlu, Linde'nin kullandığı ifadeye tepki göstererek "Bir kere diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyebiliyorsunuz? İnsani konularda duyarlılığınızı takdir ediyoruz, Suriye'de de yardım etmede öncü ülkelerden birisiniz, ama teröristlerle Kürt kardeşlerimizi ayırt etmelisiniz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Hep hak hukuktan bahsediyorsunuz, peki Kıbrıs Türklerinin hakları ne olacak? Hidrokarbon üzerinde onların hakkı yok mu? Yunanistan göçmenleri sulara iterken neden insan hakları demiyorsunuz? Çünkü Yunanistan AB üyesi, işte çifte standart diye bunlara diyoruz Görüş ayrılığı olduğunu söylediniz, doğru, ama siz istediklerinizi söyleyebiliyorsanız, biz de söyleriz.

PKK/YPG/DEAŞ bunların hiçbirinin farkı yok, siz terör örgütlerini ayırmaya çalışıyorsunuz. PKK dışında birçok örgüt var ismi farklı olan... Sizi onlarla buluşturabiliriz, çocukları nasıl götürdüklerini anlattık, daha da fazla kaynak gösteririz size, siz de bir annesiniz, neden hep SDG vs destekliyorsunuz? Diğer Kürtleri de dinleyin, anlatsınlar size PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu..."

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