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Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Davos'ta bu yıl 50’ncisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yapılan 'NATO’nun Geleceği' adlı toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’ya yönelik perspektifini değerlendirdi. Çavuşoğlu, NATO’nun en güçlü politik ve askeri organizasyon olduğunu, anlaşmaların da anlaşmazlıkların da yer aldığını belirterek, NATO’da 'dayanışma eksiliği' olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Avrupa İşleri Bakanı Vincenzo Amendola, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte ‘NATO’nun Geleceği’ adlı toplantıda konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’nun görev ve operasyonlarına en çok katkıda bulunan ilk 5 ülke arasına girdiğini belirtti ve NATO’nun bütçesine katkıda bulunan ilk 8 ülkeden biri olduğunu dile getirdi. NATO’nun en güçlü politik ve askeri organizasyon olduğunu ancak üye ülkeler arasında bazı anlaşmazlıkların olabileceğini belirteı Çavuşoğlu, "Biz de bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Özellikle de dayanışma eksikliği konusunda. Bugün NATO’yu yeni gerçekliklere adapte etmeye çalışıyoruz. Her NATO üyesi ülkenin endişeleri meşrudur. Bu endişeleri karşılamak da bizim görevimiz. Ancak bizim de meşru endişelerimiz var. Biz aynı anda birçok farklı terör örgütüyle mücadele ediyoruz ve ne yazık ki NATO ve NATO üye ülkelerinden dayanışma göremedim. Terörist teröristtir, müttefik ise müttefik" ifadelerini kullandı.

"S-400 SİSTEMİNİN, F-35 İLE UYUMSUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, başlıca zorluğun, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan satın alması olduğunu dile getirerek, "İlk olarak, kendimize sormalıyız; Türkiye’nin hava savunma sisteme ihtiyacı var mı? Çevremizdeki tehditler nedeniyle evet. Türkiye, bu sistemi ABD de dahil müttefiklerden satın almaya çalıştı mı? Evet 10 yıl boyunca. Türkiye bu sistemi onlardan alabildi mi? Hayır. Birçok müttefik, hava savunma bataryalarını sınırdan çekti. İtalya da bu ay çekecek ve sadece İspanyol Patriot bataryası kaldı. NATO şu anda Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadı. Bunun üzerinde çalışıyoruz. S-400 ve F-35’lerin uyumlu olmadığı iddia ediliyor. Teklifimiz şu; bir çalışma grubu oluşturalım. NATO buna başkanlık ya da liderlik edebilir. Uzmanlar bunu incelesin. Biz S-400’lerin F-35’lerle uyumsuz olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

STOLTENBERG: BU PROBLEMİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

S-400 konusuna ilişkin Türkiye ve ABD ile görüştüğünü dile getiren Stoltenberg, "Şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadı ancak Türkiye’den böyle bir teklif geldiği doğru. Tabi ki ben de bu konuyu hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Aynı zamanda Başkan Trump ve ABD tarafıyla da görüştüm. Bu konu hakkında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız ve sorunu çözeceğiz çünkü bu konu, sorun yaratan konulardan birisi. Ancak kısaca söylemeliyim ki Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. NATO’nun görev ve operasyonlarına yaptığı katkının yanı sıra, Irak ve Suriye’ye sınırı olan bir ülke. Aynı zamanda DEAŞ’ın kontrol ettiği bölgede ciddi bir ilerleme kaydettik" diye konuştu.

(DHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu Davos

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