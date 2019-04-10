HABER

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'yi örnek gösteren Çavuşoğlu "ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. YSK hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konular hakkında soruları yanıtlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

YEREL SEÇİMLER İÇİN ABD ÖRNEĞİ

Türkiye her zaman demokratik bir seçim düzenler. Herkesin katılma hakkı vardır. Sonucun yakın olduğu yerlerde itirazlar doğal. Siyasi partilerin bu hakkını kullanması doğaldır. İtiraz süreci tüm dünyada var, yasaya uygun yapılıyor. ABD örneğini sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa verdi. ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. YSK hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır. AB'nin seçimlerle ilgili açıklamalarını objektif olarak görmüyoruz. Demokrasiye inandığını söyleyen AB'nin de sorumlu açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutamadılar. Daha önce tutunca ters tepti.

"ANLATTIKTAN SONRA 'BİLMİYORDUK' DEDİLER"

(ABD) Ziyaretimiz faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri'dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış.

"MÜTTEFİKLİĞİMİZE ZARAR VERİYORLAR"

Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Egemen ülke olarak kararlarımızı veririz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar.

"ENDİŞELERİ VARSA TEKLİFİMİZİ KABUL EDERLER"

Bu süreçte S-400, F-35'lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya'ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya'nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. ABD'nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail'ni elindeki F-35'ler Suriye'de uçuyor. Suriye'de S-400 sistemleri var. Türkiye'nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi."

Ayrıntılar geliyor...

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
İstanbul'un haricinde bu illerde de seçim tartışılıyorİstanbul'un haricinde bu illerde de seçim tartışılıyor
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim sonuçları istanbul Mevlüt Çavuşoğlu YSK

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz görüşme!

Ankara'da sürpriz görüşme!

Büyükçekmece'de neler oluyor?

Büyükçekmece'de neler oluyor?

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Diğer Haberler
İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Seçim sonuçları: Yerel seçimde oy farkının en az olduğu il ve ilçelerde neler yaşandı?

İstanbul'un haricinde bu illerde de seçim tartışılıyor

Büyükçekmece'de olağanüstü seçim gündemi: 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi'

Büyükçekmece'de neler oluyor?

İstanbul'da son durum! İşte Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

AK Parti, olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.