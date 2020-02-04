Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Çavuşoğlu, Esed rejiminin İdlib bölgesinde arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Son dönemde İdlib’de saldırılar oldu rejimin saldırganlığı artıyor. 8 şehidimiz var. Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Kalıcı ateşkes ve siyasi sürece katkı sağlanması lazım. Bize yönelik saldırılara susmamız mümkün değil. Cevabını verdik vermeye devam edeceğiz.

İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu.

KORONAVİRÜS SALGINI



Koronovirüs nedeni ile hayatını yitiren vatandaşlara başsağlığı dilerim. Türkiye Wuhan’a yardım eden nadir ülkelerden biri. Bazı tedbirler alındı, uçuşlar iptal edildi ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz onların mağduriyetlerini gidermek için de adım atacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece tıbbı yardım yapılmaya devam edilecek.



