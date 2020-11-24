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  4. Bakan Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

24.11.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk gemisinde İrini Operasyonu kapsamında hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin yaptığı açıklamada "Cevabımızı sahada vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacagiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle."

MSB'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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