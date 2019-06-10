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Bakan Çavuşoğlu'ndan İzlanda tepkisi: Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 07:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Takımımıza İzlanda'da pasaport zorluğu çıkarılması olayıyla ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın İzlanda'da havalimanında yaşadığı skandalla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Çavuşoğlu açıklamasında "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımımıza, havalimanında pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkartıldı.

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli Takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı ise elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belözoğlu'na mikrofon gibi uzattı.

Emre Belözoğlu da şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum"

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İzlanda Türkiye

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