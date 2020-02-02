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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşlarla ilgili ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bazı vatandaşlarımızla temasa geçtik. Orada yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettik. Ülkemize getirilmeleri konusundaki çalışmalarımızı yürüttük ve vatandaşlarımızın getirilmesi için gerekli çalışamları yaptık. Dört buluşma noktası tespit ettik ve onları havaalanına getirdik. Sonuçta diğer ülkelerin de bizle teması oldu."

"Gerçekten sağlık bakanlığımızın ekipleriyle uçağımız kalktı. Çince bilen bir personelimizi uçağa koyduk. Giderken Çiİn'e de tıbbi malzeme gönderdik. Bir Japonya bir de Türkiye gönderdi. Zor günde dostluğumuzu gösterdik. TİKA'ya da teşekkür ediyoruz."

"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalıştık. Arkadaşlarımız son iki gün hiç uyumadı. Gürcistan, Azerbaycan vatandaşlarını da getirdik. Dost ve kardeş ülkelerden gelen vatandaşlarımızın kaldığı bir hastanede 14 günlük karantina altındalar. Devletimiz gereğini yaptı."

KUDÜS AÇIKLAMASI

"Biz Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız ve Kudüs'ün birliğini savunacağız. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız."

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Emekli elçilerin yorumu siyasidir. Hukuki bir açıklama değil. Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok. Bu açıklama tamamen siyasi. Biz onları değişik yerlerde de görevlendiriyoruz, bir araya geliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Kudüs

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