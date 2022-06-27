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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'terörle mücadelede iş birliği' mesajı

27.06.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "terör hepimizin ortak düşmanı" diyerek terörle mücadelede İran'la iş birliği vurgusu yaptı. İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ise Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik endişelerinin bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'terörle mücadelede iş birliği' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar toplantıda ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

"YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı.

  • Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

  • (Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir.
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İran Mevlüt Çavuşoğlu
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