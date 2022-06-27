Bakan Çavuşoğlu'ndan 'terörle mücadelede iş birliği' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar toplantıda ikili ilişkilere ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Terör ile mücadelede iş birliğimiz önemli. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
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