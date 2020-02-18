Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, Batı Trakya’yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı “Müslüman Yunan Azınlık” ifadesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, 'Demokrasi’nin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak..!' ifadelerini kullandı.

Demokrasi’nin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak..! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 18, 2020

TEPKİLER GELMİŞTİ



Gümülcine ve İskeçe’deki azınlık derneklerince yapılan yazılı açıklamalarda, Pavlopulos’un, azınlığı “Müslüman Yunanlar” olarak tanımlayarak büyük bir yanılgıya düştüğü belirtilerek, bunun Batı Trakya Türk Toplumuyla ilgili tarihi gerçekleri değiştiremeyeceği vurgulandı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) açıklamasında, Yunan devletinin, Türk azınlığın milli kimliğine yönelik inkar politikası izlediği belirtilerek, “Ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya Türk toplumunu ‘tehdit’ ve ‘tehlike’ olarak görme paranoyasından bir an önce kurtulmalı, bizlerle doğrudan diyalog kurmalıdır. Tarih boyunca sınırlar değişti ancak biz bugün de Batı Trakya’da hala varız ve Türküz” ifadelerine yer verildi.