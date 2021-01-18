Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve AB açıklaması: Yaptırımlarla ilgisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. İki bakan görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamaları: Değişik alanlardaki işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En son aşıyı bulan doktorlarımız da Almanya ile entegrasyon için önemli bir örnektir. Diğer taraftan, ırkçılık, İslam düşmanlığı Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi. Bunlara yönelik soruşturmaların titizlikle devam etmesi de önemli. Birlikte çalışmamız lazım. Eğitim alanında da işbirliği anlaşmasını müzakere ediyoruz. Turizm, her iki ülke için de önemli bir sektör. Almanya'da da güçlü bir turizm sektörü var. 2020'de işbirliği sayesinde Almanya'dan gelen turist sayısı azaldı ama güvenli turizm mutabakatını bugün Heiko da teyit etti. Aşı anlaşmalarımız konusunda da Heiko Mass'a bilgi verdim. 'VİZE SERBESTİSİ HAYATA GEÇEBİLİR' Heiko Mass ve heyetlerimizle Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İlişkilerde son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, bizim de yaptığımız açıklama ve çalışmalar, Avrupa'dan da olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz.

Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür. 18 Mart Mutabakatı'nın 5. yılı olacak, bunun bugünkü gelişmelere yönelik uyarlanması somut adım olabilir. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerçekleşebilir. Göçle mücadelede yine olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye, üzerine düşeni yapmaya hazır. Yukarı Karabağ'da askeri biz çözüm oldu. Şimdi bir ateşkes var. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. MASS: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DAHA DA İYİ OLMASINI ÇOK ARZU EDİYORUM Mass'ın açıklamaları: Bu seyahati olumlu sinyaller olduğu için gerçekleştirmek istedim. Sık sık bir araya geliyoruz. En azından ekranda bir araya geliyoruz. Şahsen burada olmaktan mutlu oldum. Fiziki bir araya gelip sorunları ele almak çok daha verimli oluyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Elbette son yılın Türkiye ile AB arasındaki olaylar bazı izler bıraktı. Zor tartışmalarımız oldu. Doğu Akdeniz konusunda örneğin. Bazı müttefiklerin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bu tür olayları artık yaşamak istemiyoruz. Dönem başkanlığımız sırasında da Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu olması için çaba harcadık. Aynı çabayı harcamaya devam edeceğiz. Türkiye-AB ilişkilerinin daha da iyi olmasını çok arzu ediyorum.

Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarından çekilmesi de olumlu bir sinyal. Bu tür doğrudan görüşmelerle birlikte 2016'da kararlaştırılan diplomasi yoluna girilmiş olması çok olumlu. Her iki tarafın da bu görüşmeleri somut bir şekilde sürdürmesi olumlu. Engelleri kaldıracağını düşünüyorum. Biz Alman hükümeti olarak Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul ederek çok önemli bir başarı sağladığını görüyoruz. Bu, Avrupa'da belki de yeterince takdir edilmiyor. SORU-CEVAP 'ÇİPRAS HÜKÜMETİ İSTEMEDİĞİ İÇİN GRÖÜŞMELER DEVAM ETMEDİ' Bakan Çavuşoğlu: (Yunanistan'la görüşmeler) Tekrar toplantıdan memnuniyet duyduk. Yunanistan'la istiklafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. Bakan Yardımcımız başkanlığında bir heyetimiz bu toplantıya katılacak. 60 kez ne görüştüysek, 61. toplantıda da önceki konuları görüşeceğiz. Hangi mesafeler alındı, bunlar gözden geçirilecek. Yunanistan hangi sebeple deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz'i görüşeceğiz dedi bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi, 2016'ya kadar Yunanistan'la görüştük. Yunanistan istemediği için bu görüşmeler devam etmedi. Çipras hükümeti istemediği için görüşmeler devam etmedi.