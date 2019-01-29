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Bakan Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 04:44 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine, teröristlerce yapılan saldırının konuşulduğu bildirildi. Barzani, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ve soruşturma başlatıldığını vurguladı.

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