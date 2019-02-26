HABER

Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? bunu CHP’nin yanında söylüyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yerel seçimlerin Çankaya ve Ankara için önemini anlatmak üzere çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti. Çankaya’da şu anki durumu Çankayalıların hak edip etmediğini soran Çavuşoğlu, "Belediyeyi kazanan CHP, Çankayalılar nasıl olsa oy verecekler niye çalışalım zihniyetinde. Çankaya bu zihniyetten dolayı en geri ilçe değil mi? En kötü yollar Çankaya’da. Altındağ, Mamak, Etimesgut pırıl pırıl oldu. Çankaya en geri kaldı, bu böyle gitmemeli" şeklinde konuştu.

"İktidara gelemeyen CHP"
İzmir için de değişim vaktinin geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? bunu CHP’nin yanında söylüyorlar. CHP’nin içinde DHKP-C’liler yok mu? Türkiye’yi ne kadar bölmek isteyen varsa hepsi zillet ittifakının içinde" dedi.
Çavuşoğlu, başkaları gibi slogan cumhuriyetçiliği yapmadıklarını aktardı. "Biz gerçek anlamda cumhuriyetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" diyen Çavuşoğlu, devletin bekası için büyük sorumlulukların olduğunu dile getirdi.

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper, okul okul gezip, öğrencilere kedi ve köpek maması dağıttıBeşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper, okul okul gezip, öğrencilere kedi ve köpek maması dağıttı
İmamoğlu: “Anketlere güveniyorum, çok mutluyum, sonuçlar çok iyi”İmamoğlu: “Anketlere güveniyorum, çok mutluyum, sonuçlar çok iyi”

En Çok Okunan Haberler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.