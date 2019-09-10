Bakan Çavuşoğlu: “Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim vaatlerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.”

