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Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in Barum kentinde saldırıya uğrayan El Nur Camii’ni ziyaret etti.Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barum kentinde 10 Ağustos’ta saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi Camisi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç’in Barum kentinde saldırıya uğrayan El Nur Camii’ni ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barum kentinde 10 Ağustos’ta saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi Camisi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu’na camiye düzenlediği ziyaretinde Pakistan’ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ve Norveçli yetkililer de eşlik etti. Programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Oslo’da saldırıya uğrayan Nur Camii’ni ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” dedi.

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