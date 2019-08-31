Bakan Çavuşoğlu, otizmli çocuklar için turnuvaya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otizmli çoçuklar yararına düzenlenen golf turnuvasına katıldı.

Taurus Golf Clup tarafından, Antalya Otistik Bireysel Kurs Merkezi Okulu yararına, National Golf Clup sahasında turnuva düzenlendi.

Destek için turnuvaya katılan Çavuşoğlu, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, anlamlı bir turnuvada beraber olduklarını, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını ifade etti.

Kendisinin de bayramı Norveç'teki vatandaşlarla kutladığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ise hepimiz kırmızı-beyaz giyinerek, bu turnuvayı gerçekleştirdik. Ayrıca bu turnuvanın başka bir anlamı var. Antalya'da otistik çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okulumuz var. Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün elde edilen gelirle bu okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu turnuvanın amacı farkındalık yaratmaktı. Okulun bahçesini düzenleyip, mutfağını yapacağız. Velilerimizin de huzur içerisinde çocuklarını gönderebileceği bir okul yaratacağız."