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Bakan Çavuşoğlu: "Partimiz açık ara kazanmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğuda, güneydoğuda bugün HDP’nin kalesi denilen yerlerde bile açık ara farkla AK Parti seçimleri kazandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğuda, güneydoğuda bugün HDP’nin kalesi denilen yerlerde bile açık ara farkla AK Parti seçimleri kazandı. Vatandaşlarımız Türkiye’nin istikrarına ve bekasına oy vermiştir. Sonuçlara baktığımız zaman açık ara partimiz yine bu seçimleri kazanmıştır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Resmi Konutunda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündemin ana maddelerinden birisi dün gerçekleştirilen yerel seçimlerdi. Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya’da CHP adayının kazanması sorulan Çavuşoğlu, "AK Parti’nin kurucularından birisiyim, dört dönem de Antalya’yı TBMM’de temsil etme onurunu yaşadım. Ülkemizde gerçekleştirilen tüm seçimler demokratik bir ortamda gerçekleşiyor. Halkımızın özgürce iradesini yansıtabileceği seçimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünkü yerel seçimler de bu anlamda Türk demokrasisi için çok önemlidir" şeklinde konuştu.
"Katılım oranlarına baktığımız zaman, halkımız ülke yönetimi ve şehirlerin yönetimi için her zaman arzuludur. Demokrasiye bağlılığını bir kez daha göstermiştir" diyen Çavuşoğlu, seçimlerde kazanan da kaybeden de olacağını söyledi.
Çavuşoğlu, "Doğuda, güneydoğuda bugün HDP’nin kalesi denilen yerlerde bile açık ara farkla AK Parti seçimleri kazandı. AK Parti’nin kaybettiği seçim bölgeleri de oldu, maalesef bunlardan bir tanesi de benim şehrim Antalya. Ama halkımızın tercihine de saygı duymamız gerekiyor. Bu ülke bizim. Ben ülkenin istikrarını çok önemsiyorum, vatandaşlarımız Türkiye’nin istikrarına ve bekasına oy vermiştir. Sonuçlara baktığımız zaman açık ara partimiz yine bu seçimleri kazanmıştır" mesajını verdi.

"Ticaretin kurallarını dünya ticaret örgütü belirler"
Venezuela ile Türkiye arasındaki altın ticaretine ilişkin, ABD’den gelen yaptırım açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak tek taraflı alınan bu tür kararlara karşıyız. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesine de karşıyız. Ticaretin kurallarını dünya ticaret örgütü belirler. Buna uygun bir şekilde bağımsız ülkeler kendi arasında ticaret yaparlar. Amerika’nın dolarla ticareti engellemeye çalışması bile uluslararası hukuka aykırıdır, ticaret kurallarına aykırıdır. Altınla yapılan ticarete de karşı. Tüm kuralları ben belirlerim anlayışı olmamalıdır" diye konuştu.
Çavuşoğlu, öğleden sonra New York’a hareket edeceğini, yarın BM Genel Kurulu’na katılacağını belirtti.

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