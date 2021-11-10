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Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

10.11.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizi ele alındı. Çavuşoğlu mevkidaşına, sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından duyulan üzüntüyü iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüsünü bildirdi ve Türkiye'nin bu iddiaları reddettiğini vurguladı.

POLONYA'YA TEKLİF

Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereğini hatırlattı ve bunun için Polonya’dan teknik ekiplerin Türkiye’ye gelmesi teklifinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç arayışında olan çok sayıda kişinin mevcudiyeti, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Polonya Mevlüt Çavuşoğlu
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