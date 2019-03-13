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Bakan Çavuşoğlu: Putin'le şakalaşacak kadar Rusça öğrendim (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ' Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ'
Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Nerede olursa olsun, teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerinde gerekeni yaptıysak, sınır ötesinde Afrin'de, Fırat Kalkanı ile ne yaptıysak, Fırat'ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Netanyahu gibi, İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasın; Herkes sussa Türkiye susmaz, her zaman haksızlığın karşısında olacağız" dedi.

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