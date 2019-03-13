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Bakan Çavuşoğlu: Putin'le şakalaşacak kadar Rusça öğrendim (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

İSRAİL'E TEPKİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

İSRAİL'E TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Yusuf Üras, kısa birer konuşma yaptı.
Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada, dünyada 1,8 milyar ümmetin umudunun Türkiye olduğunun unutulmamasını istedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya İsrail askerleri pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'ndan başka tepki gösteren var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içinde 57 ülke vardı, niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok, İsrail'den korkarlar. ABD'den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama bizim kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz. İsrail'in başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor, çünkü bu milletin gür sesi olarak, ülkemiz adına Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirve başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluktan ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail'deki seçimlerde oy toplayabilmek için Türkiye'ye, kutsal mekanlara saldırıyor. Maalesef dünya da sessiz" diye konuştu.
'AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRILAR VAR'
Avrupa'da camilere saldırılar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, saldırıları o ülkelerdeki ırkçıların, İslam düşmanlarının ve PKK'nın yaptığını söyledi. PKK'nın İslam ve Türkiye düşmanı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "PKK ile ittifakı yapan kim, zillet ittifakı. Neden zillet ittifakı diyoruz, partiler ittifak kurduğu için değil. Suya düşen yılana sarılır misali CHP ve İP (İYİ Parti), HDP ve onun arkasındaki PKK'ya sarılmış. Biz bunları söyleyince, bize terörist diyorsunuz diyorlar. Yok, biz terörist demiyoruz. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine gidenler var. CHP'nin içinde DHKP-C'liler de var. CHP'nin adaylarının bazıları HDP, PKK ile belirlenmiş, İzmir dahil. Çukur eylemlerinde İzmir'de destek veren kişi CHP'dedir" dedi.
'BU TRENDEN İNENİ GERİ BİNDİRMEYECEĞİZ'
MHP'li Yusuf Üras'a destek isteyen Çavuşoğlu, Kemer'de yeni bir sayfa açılacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın Yusuf Üras'tan yana karar almasını hiçe sayanlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"AK Parti'den aday adayı olup, aday olamayınca başka yere gidenler şunu unutmasın, bu trenden ineni geri bindirmeyeceğiz. Erdoğan ve Bahçeli'nin kararını 'Ben bu kararı saymıyorum' diyecek, sonra da yine bize katılmak isteyecek. Yok öyle bir şey. Kimse ucuz siyaset yapmasın. Bizim adayımız Kemer'de Yusuf Üras'tır, onu destekliyoruz."

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