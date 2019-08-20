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Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısıyla ilgili, "Rejimin esasen ateşle oynamaması gerekiyor.

Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerek

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısıyla ilgili, "Rejimin esasen ateşle oynamaması gerekiyor. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız, kararlılığımızı herkes biliyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yapılan hava saldırısının hatırlatılması üzerine, İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmeleri sürekli yaptıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile en son Tayland'ın başkenti Bangkok'ta görüştüklerini ve bu konuyu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Esasen İdlib Suriye'nin geleceği bakımından kritik bir konu. Rejim ve muhalefet arasında devam eden müzakerelerin her an kuruluşunu açıklayabileceğimiz Anayasa Komisyonu gibi ve zorla alıkonulan insanların değişimine benzer güven artırıcı adımların atılması bakımından. Her bakımdan Suriye’nin geleceği için önemli. Rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Burada rejimin garantörü Rusya ve İran. Özellikle Rusların, 'Oradan taciz geliyor' açıklaması doğru değil. Menzil bakımından son derece uzak. İdlib için de diğer atabileceğimiz adımları bu saldırıların burada bir felakete yol açacağını anlatmaya çalışıyoruz. Tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Burası Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir."
'İŞİN O NOKTAYA GELMESİNİ TEMENNİ ETMEYİZ'
Bakan Çavuşoğlu, Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Milli Savunma Bakanlığı'mız bu konuda gerekli açıklamayı yaptılar. Bu saldırıdan sonra Rus muhataplarımızla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanımız muhatabı ile telefonda görüştü. Gerek olursa Sayın Lavrov ile ben görüşürüm. Bu saldırılar ya da çatışmalar durdurulmazsa, Sayın Cumhurbaşkanımızda ihtiyaç olduğu zaman Sayın Putin ile görüşüyor. Ama şuan Ruslarla her düzeyde temaslarımız var. Hem dünkü saldırıyla ilgili hem de İdlib'de ateşkesin, sükunetin sağlanmasıyla ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dünkü saldırıya uğrayan konvoyumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamaktı. Bu gözlem noktaları da Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat ile kurulmuştu. Şu an bunları başka bir yere taşıma gibi bir düşüncemiz yoktur. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri, güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyor. Rejimin esasen ateşle oynamaması gerekiyor. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız, kararlılığımızı herkes biliyor. Ama işin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Önümüzdeki süreçte bu konudaki çabalarımıza devam edeceğiz."
'TÜM ÇABALARIMIZ TERÖR YUVALARINI ORTADAN KALDIRMAK'
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin harekat merkezinin oluşturulmasının önemli gelişme olduğunu vurguladı. Harekat merkeziyle ilgili Amerika'dan yetkililerin gelmeye başladığını ve Türk askerinin de bölgede çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, güvenli bölgeye ilişkin müzakerelerin devam ettiğini söyleyerek, "Anlaştığımız noktalar var, anlaşamadığımız konular var. 'Her konuda anlaştık' dersek bu olmaz. İyi bir başlangıç yaptığımızı söylüyoruz. Tabi biz müzakeremizi sürdüreceğiz, olur olur. Eğer olmazsa bizim kendi planımız var, oraya girmek konusunda, hazırlıklarımız da var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları nettir, hiçbir tereddüttünüz olmasın. Çalıştığınız ülkelerin sevseniz de sevmeseniz de rejimle veya başka ülkelerle angajmanı olabilir. Bu doğal bir şey ama bir ülkenin hele hele NATO'da müttefik olduğumuz bir ülkenin bir terör örgütüyle müttefik olması kabul edilemez. Zaten bizim de şu an mücadele ettiğimiz budur. Güvenli bölge dahil tüm çabalarımız bu terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır, bu konuda kararlıyız" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerekBakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerek

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