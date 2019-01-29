Bakan Çavuşoğlu: “Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor. Devleti, ekonomiyi, gücü, hatta hastaneleri bile” dedi.

KKTC’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Daha önceki programında, “Kıbrıs sorunu kimsenin ideolojisine kurban edilemez” yönündeki söylemine açıklık getiren Çavuşoğlu, “Tüm samimi gayretlerimize rağmen maalesef Rum tarafı gücü yönetimi, ekonomiyi paylaşmak istemediği için bunu da ikili temaslarımızda açıkça söyledikleri için ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri de bunu gördüğü için Crans Montana başarısızlıkla sonlanmıştır” dedi.

“Rumlar hiçbir şeyi Türk’ler ile paylaşmak istemiyor”

Crans Montana görüşmelerinde diyalog için çok çaba sarf etiklerini öte yandan Rum tarafından olumlu bir geri dönüş alamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu da gösteriyor ki Rumlar hiçbir şeyi Türkler ile paylaşmak istemiyor. devleti, ekonomiyi, gücü, hatta hastaneleri bile” şeklinde konuştu.