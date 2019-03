Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir’de STK ve iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda, "Rusya ile iş yapmamız yaptıkları her şeyi destekleyeceğiz ya da doğru bulacağız anlamına gelmez" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere dün gece Eskişehir’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş adamları ile bir otelde yapılan kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, STK temsilcileri, il ve ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Rusya ile işler yapıldığını fakat bunun Rusya’nın yaptığı her şeyin doğru bulunduğu anlamına gelmediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Eskişehir’de de çok sayıda Kırım Tatarları dahil kardeşlerimiz var. Akraba topluluklarımıza da bizim sahip çıkmamız lazım. Onları yalnız hissettirmememiz lazım. Bugün Kırım’da bir problem var evet. Kırımın illegal ilhakını tanımıyoruz. Rusya ile Suriye konusunda, doğalgaz konusunda, başka konularda işler yapabiliriz ama bu demek değildir ki biz Rusya ile her konuda hem fikir olacağız veya Rusya’nın yaptığı her şeyi destekleyeceğiz ya da doğru bulacağız. Türkiye artık doğruya doğru, yanlışa yanlış diye ilkeli tutum sergileyen bir ülkedir ve bunu da açık, net şeffaf bir şekilde yaşıyor. Çünkü kendimize güvenimiz var. Kompleks içinde değiliz. O yüzden Kırım tatarlarına sahip çıkmak da bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.