Bakan Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşma

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Süreç seyrinde devam ediyor. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsviçre ve Türkiye arasında ikili ziyaretlerin bundan sonra resmi düzeyde, daha sık olacağını belirten bakanlar, toplantı sonrası gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin ilk teslimatının bugün yapıldığının hatırlatılması üzerine, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığı gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İSVİÇRE İLE İLİŞKİLERE ÖNE VERİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, İsviçreli gazetecilerin, Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceğine ve 2 yıl önce Türkiye ile İsviçre arasında gerilen ilişkilere dair sorusu üzerine, İsviçre ile ilişkilere önem verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"İlişkilerin gerilmesinin sebeplerine baktığımız zaman Türkiye'den İsviçre'ye dair herhangi bir adım olmadı. 'İnsan hakları', 'gösteri özgürlüğü' ve 'demokrasi' diyorlar. Bu konularda bir standart olması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Esas problem bu. Biz de ifade özgürlüğüne önem veriyoruz. Demokrasi ile işbaşına gelmiş hükumetleri yıkmak için Gezi olayları, 17- 25 Aralık olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Biz olaylardan sonra yeniden reformcu kimliğimize geri döndük. İsviçre'de Öcalan'ın posterleri ve PKK'ya desek için her yerde gösteriler yapılıyor. İsviçre bakanlıkları buna izin veriyor. Tam tersi Öcalan'ın terörist olduğunu söyleyen Türkler ve buna karşı barışçıl gösteri yapmak isteyen Türkler engelleniyor. Diğer taraftan 'Erdoğan'ı öldürün' posterleri ile yine PKK'lılar gösteri yapıyor. Bizim vatandaşlarımız barışçıl gösteriler yapmak istediği zaman İsviçre bunları engelliyor. İsviçre'de bu konularda ciddi bir çifte standart görüyoruz."

'TÜRKİYE, KIBRIS'TA BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA'

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin, Kıbrıs konusunda her zaman ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Kıbrıs müzakereleri bir adada, iki tarafın liderleri arasında devam etmişti. Bizler de oraya giderek bu konuyu çözüme kavuşturmak istedik ama olmadı. Şimdi Rum tarafı uzun zamandır Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk haklarını garanti altına almadan sondaj çalışmalarını ısrarla sürdürdü. Biz de garantör ülke olarak kendi kıta sahanlığımızda, KKTC'nin bize ruhsat verdiği alanlarda sondaj çalışmalarına başladık. Geçmişte İsviçre, Ermenistan ve Türkiye arasında bir ara buluculuk yaptı. Ermenistan buna riayet etmedi o ayrı. İsviçre'nin her zaman objektif olduğunu biliyoruz. Biz her zaman BM aracılığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ta barışçıl çözümden yanadır" dedi.

'TEREDDÜT ETMEYİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine ilişkin yaptırım konusunu getirmesine ve Türkiye'nin bu konuya mukabil 'geri kabul' anlaşmasını geri çekmesine dair soru üzerine şunları söyledi:

"Geri kabul anlaşmasını biz yürürlüğe koymadık; çünkü vize serbestisi biliyorsunuz gecikti. Dolayısıyla vize serbestisi ile geri kabul anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesini istiyoruz. Ayrıca AB'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışı ile yanlışların arkasında durmaması gerektiğini kendileri de biliyor. Beklentimiz son derece net. Kıbrıs Türk haklarının garanti altına alınsın. Paylaşmayı Rumlara öğretsinler. Kendilerine yıllardır söylüyoruz. Bize atacağı adımların kendilerine hiçbir faydası olmaz. Ters teper. Oraya ilave adımlar atarız. Buna da kimse engel olamaz. Avrupa Birliği, Rum kesimini tatmin etmek için bugüne kadar sağlam duruş gösterdi. Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını veririz ama Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız. Hiç tereddüt etmeyiz. Zaten bizim kıta sahanlığımızdaki faaliyetlere yönelik kimsenin bir söz söyleme hakkı yoktur."

