Bakan Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşma

'TÜRKİYE, KIBRIS'TA BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA'

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin, Kıbrıs konusunda her zaman ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Kıbrıs müzakereleri bir adada, iki tarafın liderleri arasında devam etmişti. Bizler de oraya giderek bu konuyu çözüme kavuşturmak istedik ama olmadı. Şimdi Rum tarafı uzun zamandır Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk haklarını garanti altına almadan sondaj çalışmalarını ısrarla sürdürdü. Biz de garantör ülke olarak kendi kıta sahanlığımızda, KKTC'nin bize ruhsat verdiği alanlarda sondaj çalışmalarına başladık. Geçmişte İsviçre, Ermenistan ve Türkiye arasında bir ara buluculuk yaptı. Ermenistan buna riayet etmedi o ayrı. İsviçre'nin her zaman objektif olduğunu biliyoruz. Biz her zaman BM aracılığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ta barışçıl çözümden yanadır" dedi.

'TEREDDÜT ETMEYİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine ilişkin yaptırım konusunu getirmesine ve Türkiye'nin bu konuya mukabil 'geri kabul' anlaşmasını geri çekmesine dair soru üzerine şunları söyledi:

"Geri kabul anlaşmasını biz yürürlüğe koymadık; çünkü vize serbestisi biliyorsunuz gecikti. Dolayısıyla vize serbestisi ile geri kabul anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesini istiyoruz. Ayrıca AB'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışı ile yanlışların arkasında durmaması gerektiğini kendileri de biliyor. Beklentimiz son derece net. Kıbrıs Türk haklarının garanti altına alınsın. Paylaşmayı Rumlara öğretsinler. Kendilerine yıllardır söylüyoruz. Bize atacağı adımların kendilerine hiçbir faydası olmaz. Ters teper. Oraya ilave adımlar atarız. Buna da kimse engel olamaz. Avrupa Birliği, Rum kesimini tatmin etmek için bugüne kadar sağlam duruş gösterdi. Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını veririz ama Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız. Hiç tereddüt etmeyiz. Zaten bizim kıta sahanlığımızdaki faaliyetlere yönelik kimsenin bir söz söyleme hakkı yoktur."

