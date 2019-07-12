Bakan Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Süreç seyrinde devam ediyor. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsviçre ve Türkiye arasında ikili ziyaretlerin bundan sonra resmi düzeyde, daha sık olacağını belirten bakanlar, toplantı sonrası gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin ilk teslimatının bugün yapıldığının hatırlatılması üzerine, "S-400 bitmiş bir anlaşma. Süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığı gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İSVİÇRE İLE İLİŞKİLERE ÖNE VERİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, İsviçreli gazetecilerin, Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceğine ve 2 yıl önce Türkiye ile İsviçre arasında gerilen ilişkilere dair sorusu üzerine, İsviçre ile ilişkilere önem verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"İlişkilerin gerilmesinin sebeplerine baktığımız zaman Türkiye'den İsviçre'ye dair herhangi bir adım olmadı. 'İnsan hakları', 'gösteri özgürlüğü' ve 'demokrasi' diyorlar. Bu konularda bir standart olması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Esas problem bu. Biz de ifade özgürlüğüne önem veriyoruz. Demokrasi ile işbaşına gelmiş hükumetleri yıkmak için Gezi olayları, 17- 25 Aralık olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Biz olaylardan sonra yeniden reformcu kimliğimize geri döndük. İsviçre'de Öcalan'ın posterleri ve PKK'ya desek için her yerde gösteriler yapılıyor. İsviçre bakanlıkları buna izin veriyor. Tam tersi Öcalan'ın terörist olduğunu söyleyen Türkler ve buna karşı barışçıl gösteri yapmak isteyen Türkler engelleniyor. Diğer taraftan 'Erdoğan'ı öldürün' posterleri ile yine PKK'lılar gösteri yapıyor. Bizim vatandaşlarımız barışçıl gösteriler yapmak istediği zaman İsviçre bunları engelliyor. İsviçre'de bu konularda ciddi bir çifte standart görüyoruz."