Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya’da bir araya geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık" ifadesini kullandı.
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