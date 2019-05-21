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Bakan Çavuşoğlu, SICA Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katıldı.
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumu’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ve SICA ülkelerinin aynı küresel sorunlarla karşılaştığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, “Değişim, karmaşıklaşma ve eşitsizliğin artması yayılmaya devam eden ticaret savaşları, siber güvenlik sorunları, terörizm, popülizm ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyayız. İnsanlarımız refah ve güvenlik gibi evrensel değerlerin tehdit altında olmasından endişe duyuyor. Bunlar hepimizin toplumunun karşılaştığı ortak sorunlardır” dedi.
Bölgesel meselelere de değinen Çavuşoğlu, “Ayrıca bölgesel meseller var, Orta Doğu, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Avrupa’da bile problemler var. Bölgesel düzeyde elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mesela Suriye’de Astana ve Cenevre’de diplomatik kanalları bu ve korkunç sonuçları olan uzun savaşı bitirebilmek için çok etkili şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

“400 bin metrekarelik bölgeyi YPG ve DEAŞ teröristlerinden temizledik”
Türkiye’nin dünyada en fazla mülteciye sahip olmakla birlikte en yüksek insani yardım harcamasını yapan ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Ayrıca 400 bin metrekarelik bölgeyi YPG ve DEAŞ teröristlerinden temizledik. Sonuç olarak yüz binlerce Suriyeli mülteci ülkelerine geri dönebilme fırsatı buldu. Mültecilerin gönüllü olarak geri dönmesi meselelerimizden birisidir. Ne yazık ki bir dünya savaşı olmamasına rağmen, hala neredeyse 70 milyon yerinden edilmiş insan var. Bu günümüzün en önemli meselelerinden birisi” diye konuştu.
Kıbrıs sorununa değinen Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta yeni keşfedilen kaynaklar üzerinde bir çekişmeyi önlemeye ve Rum tarafını ikna etmeye çalıştıklarını ifade ederek, Kıbrıs sorunu için müzakere yoluyla çözüm konusunda Türkiye’nin ısrarını dile getirdi. Türkiye’nin uluslararası sistemi iyileştirme çabalarına destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin arabuluculuk, sürdürülebilir barış, sürdürülebilir kalkınma ve herkes için adaleti desteklediğini belirtti.

“Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız"
Bölgedeki işbirliklerinin birçok alanda arttırılabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi düzensiz göç konusu. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye’nin ortaklarıyla paylaşabileceği tecrübeler var. Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız" dedi.
İkinci olarak turizm konusunda Türkiye’nin dünyadaki ilk on turist bölgesi arasına yer aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 45 milyondan fazla turisti ağırladığını belirterek, Türk Hava Yolları’nın bölgedeki uçuş noktalarını artırmak için çalışma yürüttüğünü söyledi. Üçüncü alanın ise kalkınma, eğitim ve kültürel konular olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA’nın Bogota ve Meksika’da ofislerinin bulunduğunu belirtti. TİKA’nın SICA bölgesinde 19 işbirliği projesine imza attığını ve 4 projeye katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle, daha iyi ve daha fazla işbirliği için TİKA ve SICA’ya destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "TİKA, SICA ortaklarından gelen Projeye yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

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