HABER

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki saldırıları lanetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını lanetleyerek, ''Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını lanetleyerek, ''Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Terörün dini ve milleti olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti, ''Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.''
Bakan Çavuşoğlu, mesajını İngilizce olarak da paylaştı.

ANKARA,(DHA)

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Kadın işçiler kenti güzelleştiriyorKadın işçiler kenti güzelleştiriyor
Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi varTürkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.