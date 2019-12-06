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Bakan Çavuşoğlu: “Suriye’de siyasi uzlaşma olmadan Suriye’den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Suriye’de siyasi uzlaşma olmadan Suriye’den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki temaslarının ardından İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi. Çavuşoğlu, Roma’da 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu’na katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Çavuşoğlu, Libya’da Birleşmiş milletler öncülüğündeki çözümünün desteklendiğini kaydederek, “Akdeniz Diyaloğu Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salaméile görüştüm ve desteğimizi ifade ettim” dedi.
Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Çavuşoğlu, evlerine dönmek isteyen çok sayıda mülteci olduğunu dile getirerek Türkiye’de, Suriye’den gelen 370 bin kişi olduğunu ve geri dönmelerini için güvenlik desteği sağlandığını aktardı. Çavuşoğlu, Avrupa Birliğinin, Türkiye’de yaşayan herhangi bir mültecinin, Almanya veya Fransa’da yaşayan herhangi bir mülteciden daha ucuza mal olduğunu bildiğini, anlaşmanın herkes için bir kazan-kazan çözümü olduğunu dile getirdi.
"Türkiye’de yaşayan 4 milyon mültecinin bir kısmının eve dönmesine izin vermek istiyoruz, ancak uluslararası toplumdan gelen sürtüşmelerle karşı karşıyayız” diyen Bakan Çavuşoğlu, göçmenlerin rejim korkusu nedeniyle dönmediklerini vurguladı.
Türkiye’nin Şam rejimini Suriye krizinin tek çözümünün askeri değil siyasi çözüm olduğuna ikna etmek istediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’de siyasi uzlaşma olmadan Suriye’den ayrılırsak, bölgeyi terör örgütüne bırakmış oluruz. Herhangi bir terör hareketini desteklemiyoruz” ifadesini kullandı.
Sivillerin tahliyesi sırasında El Nusra teröristlerinin Halep’ten İdlib’e getirildiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye askeri operasyonla suçlandı. Bunu provokasyon olduğu açık” diye konuştu.

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