Bakan Çavuşoğlu Suudi Başkonsolosun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Mike Pompeo, Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye uğradı. Sayın Cumhurbaşkanımız Moldova'ya hareket etmeden önce kendisini kabul ettiler. Bir görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra ben kendisi ile baş başa görüştüm. Kısa olmasına rağmen faydalı ve verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Pompeo ile hem Kaşıkçı olayını hem de Münbiç konularını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız yine FETÖ konusundaki hassasiyetimizi dile getirdi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık. Bundan sonra karşılıklı atacağımız adımlarla beraber, Münbiç yol haritasının uygulanması dahil, birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk."

'BUGÜN REZİDANSA GİRİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ' Daha sonra basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'nden bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bulunmasına yönelik çalışmalarla ilgili konuştu. Kaşıkcı'nın öldürüldüğü iddiası ve Suudi Arabistan'dan gelen Pompeo'nun kendilerine konuyla ilgili neler ilettiğinin sorulması üzerine, Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: "Pompeo, yaptığı görüşmelerde Başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşturulması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi aktardı. Diğer taraftan, biz gazetelerde çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Başsavcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Ve biraz gecikme olsa da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında araştırma, soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz."

'BAŞKONSOLOS, TÜM DÜNYANIN TEPKİSİNİ TOPLADI'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine gitmesiyle ilgili soruyu ise Bakan Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suudi yetkililer karar verir buna. Ama Başkonsolosun bu olay gerçekleştikten sonra, bazı yaklaşımları tepki topladı. Özellikle, dalga geçer gibi dolapları açıp da 'Bak işte burada yok' demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi. Tüm dünyanın tepkisini topladı. Başkonsolosun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak."

'ZORLUKLARINIZ VARSA BU TERÖRİSTLERİ BİZ TEMİZLERİZ'

Bakan Çavuşoğlu, bir basın mensubunun, Suriye'nin Menbiç kentiyle ilgili 90 günlük süre aşımının söz konusu olduğunu hatırlatması üzerine ise şunları kaydetti:

"Münbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da gündeme getirdi. Daha sonra biz kendi görüşmemizde bu konuyu daha detaylı konuştuk. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan bunun savsaklamaması ve sahada bir direncin olmaması. Yani sahadaki askerlerin bir direncinin olmaması. Şu anda ortak eğitim programı başladı. Ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. Ve YPG'lilerin, PKK'lıların Münbiç'ten temizlenmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı da verdi; 'Eğer burada sizin zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz. Hem de kolay temizleriz. Bunu hem Afrin'de yaptık hem de Cerablus'ta yaptık. Bunu Münbiç'te de çok kolay bir şekilde yaparız' dedi."