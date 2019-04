"Selçuk Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden bir tanesidir" Selçuk Üniversitesinin 44. yılını da kutlayan Bakan Çavuşoğlu, başka üniversitelerin kurulmasına vesile olan Selçuk Üniversitesinin; Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, sadece Türkiye’nin her yerinden değil, dünyanın her yerinden tercih edilen bir üniversite haline geldiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya’nın bugünde bilim, irfan ve maneviyat arayışında adeta bir çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Terör, radikalleşme ve hoşgörüsüzlük gibi küresel sınamalara verilebilecek en iyi yanıt bu topraklarda inşa edilen büyük medeniyetimizin kodlarında saklıdır" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda’daki terör saldırısına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda’da meydana gele terör saldırısı hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının ortak insani değerlerimize bir tehdit teşkil ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığını ve İslam düşmanlığının bir tezahürüdür. Bu tehditlere karşı dayanışma içinde ve kararlılıkla mücadele etmek şart olmuştur" diye konuştu.

"Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde her kıtada etkin olmayı sürdüreceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye bugün çatışma ve krizlerle kan kaybeder, zafiyetlerin hakim olduğu bir bölgede istikrar kalesi ve huzur adasıdır. Siyasi istikrarımız, güçlü ve dirençli ekonomimiz ile eğitimli ve özellikle fedakar insan kaynağımız olmadan bunu başarmamız mümkün olmazdı. Küresel ve bölgesel koşullarda hızlı bir değişimin yaşandığı bir dönemde siyasi, ekonomik, diplomatik, beşeri ve askeri tüm unsurlarımızla 2023 hedeflerimize doğru azimle ilerliyoruz. Küresel değişimin riskleriyle başa çıkmanın yanı sıra sunduğu fırsatları da hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde her kıtada etkin olmayı sürdüreceğiz. Toplam 242 dış temsilcilikle bugün dünyada 5. sıradayız. 9 sene önce Afrika’da sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı, bugün sadece Afrika kıtasında 42 büyükelçiliğimiz var ve bazılarının Türkiye’den rahatsız olmasının sebebi budur. Ama biz azimle Afrika’da ilk etapta 50’ye çıkmayı, daha sonra tüm 54 Afrika ülkesinde de büyükelçilik açmayı sürdüreceğiz. Tüm dünyada temsilci sayımızı da arttırarak dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandıracağız ve dünyanın her yerinde girişimci ve insani dış politikamızla hem kalkınmaya hem de barışa, huzura katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.