Bakan Çavuşoğlu: “Tehditlere boyun eğmiyoruz”

“70 milyon turist 70 milyar dolar olarak 2023 hedeflerimizi güncelledik” Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Alanya sevdasının ortak paydalarını olduğunu söyledi. Alanya’nın Türkiye’nin her kentinden vatandaşların tercih ettiği bir şehir olmasının yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin tercih ettiği bir şehir olduğunu aktaran Çavuşoğlu, farklı inançlardan dostların bu iftar sofrasını kendileri ile paylaştığını söyledi. Ramazan ayının mesajlarından birinin hoşgörü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Alanya hepimizin. Alanya’nın ihtiyaç ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hizmet için çok çalışıyoruz. Alanya’da 4,5 yılda bir seçim olmayacak. Alanya’yı hak ettiği noktaya birlikte getirelim. Alanya Belediyemize destek vereceğiz. İki üniversitemiz var, onlara sahip çıkalım. Üniversiteler şehirle bütünleşmeli. Üniversitelerimizin şehre katkılarını hissetmeye başladık. 2 yıldır turizm sektörü gelişiyor. Mani olmazsa önümüzdeki yıllarda Türkiye gelen turist sayısı giderek artacak. 70 milyon turist 70 milyar dolar olarak 2023 hedeflerimizi güncelledik. Alanya’nın bundan faydalanması gerekiyor. Yakın zamanda doğalgaz gelecek, Enerji Bakanımız Alanya’ya programa aldığını söyledi. İnşaat sektörünün canlanmaya başladığını görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünyada her şeyin hızlı değiştiğini belirterek ”Dış politikada sürekli dost ve düşmanlık yoktur. Dostlarımızın sayısını artıyoruz, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Tehditlere boyun eğmiyoruz. Bizimle eşit düzeyde olan herkesle konuşabiliriz. Tepeden bakmacı anlayışı doğru bulmuyoruz” dedi.

Her şey ticaret ve siyasi ilişkiler değildir"

Dünyada her şeyin hızlı değiştiğini belirten Çavuşoğlu, ülkelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlandığını, örgütlerin de çok geride kaldığını söyledi. Değişimin fırsatlarla beraber sınamayı da getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Fırsatlardan faydalanmamız lazım. Tehdit ve sınamaların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Etkin çok taraflılığa önem veriyoruz. Bugünkü sorunları tek başına bir ülke ve uluslararası örgüt çözemez. Tek taraflı adımların çatışmaları getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizdeki ve küresel gelişmeler ülkemizi iyi ve kötü anlamda da ülkemizi etkileyebiliyor. Dünyanın sorunları konusunda objektif, dengeli, açık sözlü düşüncelerimizi söylüyoruz. Dış politikada sürekli dost ve düşmanlık yoktur. Dostlarımızın sayısını artıyoruz, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Tehditlere boyun eğmiyoruz. Bizimle eşit düzeyde olan herkesle konuşabiliriz. Tepeden bakmacı anlayışı doğru bulmuyoruz. Birçok ülke var, hep başkalarını eleştiririler, kendi açıklarını söylenmesinden de hoşlanmazlar. Alıştıracağız, alışacaklar. Standartlarda, ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM’de bir oy hakkı vardır. Bazen bize diyorlar ki niye 1 milyon nüfuslu ülkeye niye gidiyorsun. Her şey ticaret ve siyasi ilişkiler değildir. Dünyadaki bütün ülkelerde görüşüyoruz. Yönetemeyeceğimiz bir kriz yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da yoktur. Yeter ki birlik içinde olalım" diye konuştu.