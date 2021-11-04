Bakan Çavuşoğlu "Teklif ABD'den geldi" diyerek duyurdu: Çalışma grubu kurulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye meselesine değinen Çavuşoğlu, "ABD’nin PKK-PYD/YPG’ye destek vermesi ve S-400’e karşı çıkması müttefiklik ruhuna uymuyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan’da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ayrıntılar gelecek...

