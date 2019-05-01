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Bakan Çavuşoğlu: "Terör grupları arasında bir ayrım olmamalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Asya İşbirliği Diyaloğu 16.

Bakan Çavuşoğlu: "Terör grupları arasında bir ayrım olmamalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Terör grupları arasında bir ayrım olmamalı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Asya’nın geçmişte ekonomik olarak önemli bir güç olduğunu belirterek, "Bugün büyük bir geri dönüş görüyoruz. ’Asya yüzyılı’ gerçekleşmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
Asya kıtasının dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, dünyanın en büyük 30 şehrinin 21’inin Asya’da bulunduğunu belirterek son 50 yılda Asya’da yüzlerce, milyonlarca kişinin yoksulluk seviyesini aştığını, birçok Asya halkının orta gelirli ya da gelişmiş ekonomiler statüsüne yükseldiğini söyledi.
Asya’nın küresel ekonomik üretimin yüzde 40’ını oluşturduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Asya’nın 2020’ye kadar dünya orta gelir sınıfının yarısına ev sahipliği yapacağını söyledi. Asya’nın yoksulluk, sosyal dışlanma, çevre sorunları, enerji güvenliği, insan kaçakçılığı ve düzensiz göç sorunu gibi birçok yeni problemle karşı karşıya olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda ve Sri Lanka’yı yıkıma uğratan terör saldırıları bize terörün nasıl önemli bir tehdit olduğunu hatırlattı. Bu uluslarla dayanışma içinde olduğumuzu yineliyorum" dedi. "Terör grupları arasında bir ayrım olmamalı. Terörizm ve aşırıcılığın temel nedenlerini ele almamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, artan güvenlik tehditleri karşısında bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu:

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