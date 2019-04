Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine verilen her silah, bizim için ciddi bir tehdittir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiklerini ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Suriye'ye getirilen her silah Suriye'nin istikrarı için tehlikelidir ve terör örgütlerine verilen her silah, bizim için de ciddi bir tehdittir" dedi.

'ULUSLARARASI FORUMDA ÇOK YAKIN İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belçika'daki Türk iş insanlarının yatırımlarını yapması, iki ülke arasındaki yakın temas için çok önemli. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın mücadele yapmamız lazım. Belçika'daki mart ayında meydana gelen terör saldırısının hemen ardından Türkiye'nin desteğini aldık. Uluslararası forumda da çok yakın bir iş birliği gerçekleştiriyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAH CİDDİ TEHDİT'

Çavuşoğlu ve Reynders, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin gelecek zamanlardaki ilişkilerine yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

"Bugüne kadar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi, ABD'nin YPG'ye verdiği destek. Özellikle silah desteği. Bugün çekilme kararı almıştır. Birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bir görev gücü oluşturduk. Bu görev gücü üç defa bir araya geldi. Karşılıklı tekliflerimizi değerlendiriyoruz. Öyle görünüyor ki ABD, belli sayıda askerlerini bırakmak istiyor, özelikle güneyde. İran'ın bir koridor oluşturmasına karşı olduklarını da söylüyorlar. Bugün Suriye'ye getirilen her silah Suriye'nin istikrarı için tehlikelidir ve terör örgütlerine verilen her silah, bizim için de ciddi bir tehdittir. ABD'nin çekilme sürecinde birlikte çalışıyoruz. ABD'nin İran yaptırımları sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. Biz yaptırımların her türlüsüne karşıyız. Yaptırımlardan bir sonuç alınamayacağını gördük. ABD'nin yaptırımına, AB karşı olduğunu söyledi. Şu anda bu yaptırımlardan etkilenen birçok ülke var. Biz, hukuk kuralları üzerinde kurulan bir uluslararası sistemi ve çok taraflılığı destekliyoruz. Bir ülkenin bunu tek başına bozarak aldığı kararlara herkesin uyması yönünde baskı yapması, uluslararası hukuk sistemini zedeliyor ve tehlikeye atıyor. Bu hem tehlikeli hem gerçekten uluslararası diplomatik olgunluğa yakışmayan bir hareket. Neden tüm ülkeler senin tek taraflı aldığın kararlara uymak zorunda. AB ülkelerine hatta NATO müttefiklerine yönelik de buna benzer baskıların geldiğini görüyoruz. ABD'nin yaptırım kararlarına karşıyız."

