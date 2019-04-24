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Bakan Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle, Sri Lanka’nın Ankara'daki Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle, Sri Lanka’nın Ankara'daki Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, buraya konulan taziye defterine bir mesaj yazarak imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını belirterek, Sri Lanka hükümeti ile saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu ifade etti.
'SRİ LANKA İLE OMUZ OMUZAYIZ'
Bakan Çavuşoğlu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alarak 300'den fazla insanın hayatına kasteden ve daha fazlasının yaralanmasına sebep olan menfur saldırı ile sarsıldık. Sevdiklerini kaybeden aileleri teselli etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ayrıca hayatını kaybedenler arasında bulunan iki vatandaşımız için yas tutuyoruz. Hükümetimiz adına saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyor ve Sri Lanka hükümetine ve ailelere taziyelerimi sunuyorum. Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız."

Görüntü dökümü:
- Çavuşoğlu’nun deftere yazı yazması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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