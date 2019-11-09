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Bakan Çavuşoğlu: "Teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 15:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" dedi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya’da düzenlendi. Türkiye’nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devraldığı toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour basın açıklamasında bulundu.

"Türkiye reformu sağlıyor"
Üye ülkelerle birlikte bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydeden Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı için daha öncesinde bir vizyon belgesinin ortaya çıktığını hatırlatarak, bu vizyon belgesinin içinde olan tüm önceliklerin hayata geçmesi için çaba sarf edileceğini söyledi. Türkiye’nin bölgesel ve küresel örgütlerin reformunu sağladığının altını çizen Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım, bu örgütlerin daha etkin ve görünür olması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, teşkilatın diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soleimanpour: "Konsey çok başarılı sonuca vardı"
Bakanlar Konseyi Toplantısında çok verimli bir beyin fırtınası gerçekleştiğini dile getiren Genel Sekreter Soleimanpour ise, "Geçtiğimiz yıl içinde EİT aktivitelerini 6 öncelik alanına yoğunlaştırdığı, eğitim, ticaret, ulaşım, turizm, enerji, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma. Türkiye’nin dönem başkanı seçildiği bu konsey çok başarılı bir sonuca vardı. Konsey özellikle kurumsal reform sürecinde önemli bir adım attı. Bu durum EİT’in bundan sonraki dönemde güçlü, dayanıklı ve proje odaklı bir kurum olmasını sağlayacaktır. Ayrıca mevcut bölgesel ve kurumsal gelişmelere daha iyi yanıt verebilmesini de sağlayacaktır. Benzer bir şekilde bu reform süreci ile halklarımızın ve iş dünyamızın ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.
Soleimanpour, ECOTA Anlaşmasının en kısa sürede devreye sokulmasının amaçlandığını aktardı.

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