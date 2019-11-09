Bakan Çavuşoğlu: "Teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Antalya’da düzenlendi. Türkiye’nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan’dan devraldığı toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour basın açıklamasında bulundu.

"Türkiye reformu sağlıyor"

Üye ülkelerle birlikte bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydeden Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı için daha öncesinde bir vizyon belgesinin ortaya çıktığını hatırlatarak, bu vizyon belgesinin içinde olan tüm önceliklerin hayata geçmesi için çaba sarf edileceğini söyledi. Türkiye’nin bölgesel ve küresel örgütlerin reformunu sağladığının altını çizen Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım, bu örgütlerin daha etkin ve görünür olması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, teşkilatın diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.