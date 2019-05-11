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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl gelen turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte sayı artarken, kaliteyi de artırarak turizmde elde ettiğimiz geliri kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz" dedi.

Hasan DEMİRBAŞ/ALANYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl gelen turist sayısında artış olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte sayı artarken, kaliteyi de artırarak turizmde elde ettiğimiz geliri kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeyi ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret eden Çavuşoğlu'nu AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP ve AK Parti'nin ilçe yöneticileri ve belediye çalışanları, belediye girişinde karşıladı. Ziyaretinin amacının yerel seçimlerde yeniden ipi göğüsleyen Yücel'i kutlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Canı gönülden tebrik ediyorum. Geçen 5 yıl içinde Alanya'mıza güzel hizmetler yaptı. Seçim zamanında Cumhur İttifakı olarak uyumlu şekilde çalıştık. Gelecek 5 yıl içinde güzel projeler ortaya koyduk. Halkımız güzel hizmetlere teşekkür etmek, gelecek 5 yıl içinde güvendiği için çok güçlü bir şekilde tekrar belediye başkanımızı koltuğuna oturttu" dedi.

TURİZMDE RAKAMLAR ARTIYOR

Başkan Yücel'e ellerinden geleni desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Milletvekillerimizle, hükümetimizle Ankara'da bitmesi gereken tüm işlerin takipçisi olacağız. El ele, omuz omuza çalışarak Alanya'mıza hak ettiği hizmetleri getireceğiz. Bölgemizde ilk turizm Alanya'da başladı. Bu sene gelen turist sayısında rakamlar artıyor. Bundan sonraki süreçte sayı artarken, kaliteyi artırarak turizmde elde ettiğimiz geliri kişi başı bin dolara yükseltmek için ne yapacağımızı beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Yücel, karşılıklı birbirlerine hediyeler verdi.

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