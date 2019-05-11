Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (2)

ALANYA'DA DÜZENLENEN İFTARA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da bir dizi programa katıldı. Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaretinin ardından Alanya'da düzenlenen Occeanman Açık Su Yüzme Yarışı'nın ödül törenine katıldı. Organizasyonun ilk kez Alanya'da düzenlediğini belirten Çavuşoğlu, bu tür etkinliklerin Alanya'ya yakıştığını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Çavuşoğlu, ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına çok sayıda davetlinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile ilçede yerleşik yaşayan yabancılar katıldı. Yabancılar da okunan dualara ellerini açarak ortak oldu.

İftar programında, geçen nisan ayında Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu'nın Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin sözde Ermeni soykırımına yönelik sözlerine verdiği yanıtların görüntüleri de izletildi.

ALANYA'YA YAKIN ZAMANDA DOĞAL GAZ GELECEK

İftarın ardından konuşan Çavuşoğlu, Alanya sevdasının ortak paydaları olduğunu söyledi. Alanya'nın, Türkiye'nin her kentinden kişilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin de tercih ettiği bir şehir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, farklı inançlardan dostların bu iftar sofrasını kendileri ile paylaştığını söyledi. Ramazan ayının mesajlarından birinin hoşgörü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Alanya hepimizin. Alanya'nın ihtiyaç ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hizmet için çok çalışıyoruz. 4,5 yıl seçim olmayacak. Alanya'yı hak ettiği noktaya birlikte getirelim. Alanya Belediyesi'ne destek vereceğiz. İki üniversitemiz var, onlara da sahip çıkalım. 2 yıldır turizm sektörü gelişiyor. Mani olmazsa önümüzdeki yıllarda Türkiye gelen turist sayısı giderek artacak. 2023 hedefimizi 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak güncelledik. Alanya'nın bundan faydalanması gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ilçeye yakın bir zamanda doğal gaz da geleceğini söyledi.

'ALIŞTIRACAĞIZ, ALIŞACAKLAR'

Bakan Çavuşoğlu, dünyada her şeyin hızlı değiştiğini belirterek, ülkelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlandığını, örgütlerin de çok geride kaldığını söyledi. Değişimin fırsatlarla beraber sınanmayı da getirdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Fırsatlardan faydalanmamız lazım. Tehdit ve sınamaların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Çok taraflılığa önem veriyoruz. Bugünkü sorunları tek başına bir ülke ve uluslararası bir örgüt çözemez. Tek taraflı adımların çatışmaları getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler, küresel gelişmeler ülkemizi iyi ve kötü anlamda etkileyebiliyor. Dünyanın sorunları konusunda objektif, dengeli, açık sözlü düşüncelerimizi söylüyoruz. Dış politikada sürekli dostluk ve düşmanlık yoktur. Dostlarımızın sayısını artıyoruz, düşmanlarımızın sayısını da azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Tehditlere boyun eğmiyoruz. Bizimle eşit düzeyde olan herkesle konuşabiliriz. Tepeden bakmacı anlayışı doğru bulmuyoruz. Birçok ülke var, hep başkalarını eleştirirler, kendi açıklarının söylenmesinden de hoşlanmazlar. Alıştıracağız, alışacaklar. Standartlarda, ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM'de bir oy hakkı vardır. Bazen bize diyorlar ki niye 1 milyon nüfuslu ülkeye gidiyorsun? Her şey ticaret ve siyasi ilişkiler değildir. Dünyadaki bütün ülkelerle görüşüyoruz. Yönetemeyeceğimiz bir kriz yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da yoktur. Yeter ki birlik içinde olalım."