Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Budapeşte Ofisinin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Budapeşte Ofisinin açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Çavuşoğlu, Budapeşte’de Türk Konseyi ofisine yer verildiği için teşekkür ederek, “Türkçe konuşan halklar için gurur verici bir gün. Türk Konseyi etkili bir uluslararası organizasyon olarak önemini ispatladı. Bu aile büyüyor” dedi.

Ekonomi, ticaret, finans, gümrük, bilgi teknolojileri, lojistik, diaspora ve eğitim çalışma alanlarının Türk Konseyini bir araya getiren unsurlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye Macaristan’ın zengin tarihi ve kültürel miras temelinde yakın ilişkilere sahip olduğunu anlattı.

“Ofis yalnızca Türkiye Konseyi üye ülkeleri ve Macaristan arasındaki işbirliğini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda konsey ile Avrupa ülkeleri ve kurumları arasındaki işbirliğine de katkıda bulunacak” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, konsey ofisinin ayrıca iş çevrelerinin ortak girişimlerini ve işbirliklerini teşvik edeceğini söyledi.

