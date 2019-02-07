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Bakan Çavuşoğlu Türk ve Azerbaycanlı öğrencilerle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington’da Türk ve Azeri öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde güçlendiğini belirtti - Bakan Çavuşoğlu: - Sadece iki ülke için değil bölgenin kalkınması ve istikrarı için birlikte hareket ediyoruz ve çok önemli projeleri de hayata geçiriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington’da Türk ve Azeri öğrencilerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde güçlendiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ticaret ve Kültür Merkezi ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde, Türk ve Azerbaycanlı öğrencilere hitap etti.

Çavuşoğlu, son yıllarda özellikle yurt dışında yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının birlikte hareket ederek ortak ve milli davaları birlikte savunduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiye dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir millet iki devletiz ama bazen de bir devlet gibi hareket ediyoruz. Azerbaycan’ın olmadığı yerde Türkiye Azerbeycan’ı temsil ediyor. Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarının olmadığı dünyanın ücra köşelerinde bizim misyonlarımız Azerbaycan için kampanya yapıyor. Bizim olmadığımız yerde de Azerbaycan ve başta Cenap Başkan (İlham) Aliyev olmak üzere Türkiye'yi Azerbaycanlı kardeşlerimiz temsil ediyor."

Öte yandan, son zamanlarda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari bağların da güçlendiğini belirten Çavuşoğlu, geçen sene açılan TANAP boru hattının yanı sıra "Türkiye’ye dışardan gelen en büyük yatırım olan" Star rafinerisi ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Kafkasya’nın istikrarı için Türkiye-Azerbaycan-İran iş birliğiyle kurulan üçlü mekanizmaya da değinerek, "Sadece iki ülke için değil, bölgenin kalkınması ve istikrarı için birlikte hareket ediyoruz ve çok önemli projeleri de hayata geçiriyoruz." dedi.

Washington temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, ABD’den ayrıldı.

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