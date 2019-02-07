Bakan Çavuşoğlu Türk ve Azerbaycanlı öğrencilerle görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington’da Türk ve Azeri öğrencilerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde güçlendiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ticaret ve Kültür Merkezi ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde, Türk ve Azerbaycanlı öğrencilere hitap etti.

Çavuşoğlu, son yıllarda özellikle yurt dışında yaşayan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının birlikte hareket ederek ortak ve milli davaları birlikte savunduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiye dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir millet iki devletiz ama bazen de bir devlet gibi hareket ediyoruz. Azerbaycan’ın olmadığı yerde Türkiye Azerbeycan’ı temsil ediyor. Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarının olmadığı dünyanın ücra köşelerinde bizim misyonlarımız Azerbaycan için kampanya yapıyor. Bizim olmadığımız yerde de Azerbaycan ve başta Cenap Başkan (İlham) Aliyev olmak üzere Türkiye'yi Azerbaycanlı kardeşlerimiz temsil ediyor."