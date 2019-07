Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar koruma konusunda kararlıdır" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı, Irak Milli Savunma Bakanı ve Irak Ulusal İstihbarat Başkanı’nın katılımıyla heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Toplantının amacı, Başbakan Abdulmehti’nin Türkiye ziyareti sırasında Başbakan ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde iki ülke arasında güvenlik iş birliği mutabakatına varılması yönünde verilen talimatların yerine getirilmesiydi. Abdulmehti’nin ziyaretinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla biz bir taslak metni Irak tarafına ulaştırmıştık. Bugün o metin üzerinde çok samimi bir ortamda iki tarafın da hassasiyetlerini dikkate alarak bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Görüşmede önemli üç tane husus olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi Irak ile askeri iş birliğimizin devam etmesi, özellikle DEAŞ’a karşı Irak’a çok güçlü destek vermiştik. Kurumsallaşmaya çalışan ve yeniden inşası için adımlar atmaya çalışan Irak’a her alanda olduğu gibi askeri iş birliği alanında da gerek eğitim ve diğer alanlarda desteğimizi göstereceğiz" diye konuştu. Gerçekleştirilen toplantıda terörle mücadele konusuna da değindiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar DEAŞ’la mücadelede hep Irak’ın yanında olduk. Ama Irak’ta bir PKK gerçeği vardır. Sadece Kandil bölgesinde değil, Sincar bölgesinde de konuşlanmış bir PKK vardır. Dolayısıyla Irak’tan PKK’nın temizlenmesi, her ne kadar DEAŞ herhangi bir sahayı kontrol etmese de son zamanlarda Irak’ta ve Suriye’de tekrar canlanmaya çalıştığını görüyoruz. DEAŞ ve diğer terör örgütlerine neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Başikay’la ilgili konu uzun zamandır ikili ilişkilerimizin gündemine geliyor. Bu konuda da birlikte neler yapabilir bunları değerlendirme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu. Toplantıda konuşulan konular kapsamında detayları görüşmek için ortak bir komite kurma kararı aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda hemfikir olduk. Yardımcılarımız düzeyinde, benim yardımcım Büyükelçi Sedat Bey, Milli Savunma Bakanımız ve Hakan Bey’in yardımcısı, karşı taraftan da muhataplarımızın yardımcılarının katılacağı bir komite kurma kararı aldık. Arkadaşlarımız bu konularda teknik görüşmelerini yapacaklar ve daha sonra bu formatta Bağdat’ta görüşme konusunda hemfikir olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yılın son çeyreğinde Irak’a bir ziyaret yapacağını daha önceden söylemiştik. ’Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’ toplantımızı gerçekleştireceğiz. Eğer mutabakat sağlarsak burada bir mutabakat zaptı ya da üzerinde çalıştığımız anlaşmaları da ziyaret marjında imzalama şansımız olacak" dedi.

Doğu Akdeniz konusu

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde adım attığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sondaj faaliyetleri konusunda yorum yapmak istemiyorum. Bu Türkiye’nin egemen hakkıdır. Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kuruluşun yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine Türkiye karar verir ve herkes buna saygı duymalıdır. Biz her zaman uluslararası hukuka uygun bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonrada öyle olacak ve Türkiye’nin kıta sahanlığında sondaj çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığına ruhsat verdiği alanlarda faaliyetlerin yoğunlaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Barbaros Hayrettin Paşa’yla sismik araştırmalar yapıyorduk. ’Fatih’ gemimizden sonra ’Yavuz’ gemimiz de bölgeye gitti. Bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak" diye konuştu.

Sondaj çalışmaları noktasına nasıl geldikleri konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Rum tarafı tek taraflı sondaj çalışmalarına ya da sismik araştırma çalışmalarına başlayınca gerek kendilerine garantör ülkeler olan Yunanistan’ı ve Birleşik Krallığa, Avrupa Birliği üyelerine, Birleşmiş Milletlere (BM) Rum tarafının tek taraflı sondaj yada diğer çalışmaları yapmasını doğru bulmadığımızı ve derhal bunu durdurmaları gerektiğini söyledik. Ama sadece ’Rum tarafı yapmasın, çalışmaları durdursun’ demedik. Türk tarafının haklarının garanti altına alınması gerektiğini de söyledik. Bunları uluslararası camiayla görüşürken 2011 yılında o gün ki Cumhurbaşkanı sayın Eroğlu’nun da KKTC adına bir teklifi olmuştu. Nedir o teklif, BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım. Bu ortak komisyon içinde çalışmaları yaparak, müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim, ondan sonra sondaj ya da diğer faaliyetler devam etsin demiştik. Esasen bugüne kadar KKTC’nin bu teklifi masadadır. Hiçbir zamanda geri çekilmemiştir. Biz bu düşüncemizi herkesle paylaşırken maalesef biz sondaj çalışmalarına başlayıncaya kadar hiçbir kurum Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler yada Kıbrıs’ta yakından ilgilenen garantör ülkelerin dışındaki diğer ülkeler ve Avrupa Birliği bu konuda adım atmamıştır. Biz bu çalışmaları başlatınca yerli yersiz açıklamalar görüyoruz. Garantör ülkelerin dışındaki açıklamaları yersiz buluyoruz. O ülkelerin burada söz hakkı yoktur, garantör değillerdir. Dolayısıyla burada konuşacaklarsa da dengeli ve adil konuşmaları gerekiyor ki taraf tutmamaları gerekiyor. Biz Kıbrıs meselesinin çözümünde her zaman Avrupa Birliğini bir gözlemci olarak bazen yan odada tuttuk, Crans-Montana’da da aynı odaya dahil ettik. Kenarda bir masada oturdular yapıcı katkılarda sağladılar. Ama bu süreçte takındıkları tutumu doğru bulmuyoruz. Dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum sergiliyorlar, dayanışma önemlidir ama doğru yerlerde dayanışma içinde olmak gerekir. Her şartta yanlış adımlarda da bir üye ülke olsun veya dayanışma içinde bulunduğunuz ülke yada kuruluş ne ise bir yanlış adım içinde olduğu zaman bu sefer uluslararası hukuk ve Avrupa’yı birleştiren değerler ve standartlar esas alınmalıdır."